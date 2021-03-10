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كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي

قال إن شراء واختبار أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية هو تصرف غير مقبول

عبّر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش عن قلقه حيال الخطوات التي تتخذ ضد بعض أطراف المعارضة التركية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب.

وتفصيلاً، أوضح "ريش" في حديثه لسكاي نيوز عربية أن كل أطياف المعارضة في كل الدول يجب أن يكون لديهم الفرصة للمشاركة في الحياة المدنية.

وفيما يخص فرض عقوبات على تركيا، أكد السناتور الجمهوري أنه يؤيد وبقوة فرض عقوبات على أنقرة لشرائها منظومة الصواريخ الروسية إس 400، معبرًا عن سعادته لاستبعادها من البرنامج الخاص بطائرات "إف - 35".

وقال "ريش": إن شراء واختبار تركيا لمنظومة الدفاع الروسية هو تصرف غير مقبول لدولة عضو في حلف الناتو، مشيرًا إلى أن تركيا مستمرة في إلحاق الأذى بتحالفها مع الولايات المتحدة، وتشكل خطرًا على برنامج المقاتلات من طراز إف 35 وغير ذلك من الأنظمة المتعلقة بالناتو والولايات المتحدة.

وختم السناتور الجمهوري هذه التصريحات الخاصة بالقول إن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس فلاديمير بوتين سيكون لها تبعات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي
سبق

عبّر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش عن قلقه حيال الخطوات التي تتخذ ضد بعض أطراف المعارضة التركية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب.

وتفصيلاً، أوضح "ريش" في حديثه لسكاي نيوز عربية أن كل أطياف المعارضة في كل الدول يجب أن يكون لديهم الفرصة للمشاركة في الحياة المدنية.

وفيما يخص فرض عقوبات على تركيا، أكد السناتور الجمهوري أنه يؤيد وبقوة فرض عقوبات على أنقرة لشرائها منظومة الصواريخ الروسية إس 400، معبرًا عن سعادته لاستبعادها من البرنامج الخاص بطائرات "إف - 35".

وقال "ريش": إن شراء واختبار تركيا لمنظومة الدفاع الروسية هو تصرف غير مقبول لدولة عضو في حلف الناتو، مشيرًا إلى أن تركيا مستمرة في إلحاق الأذى بتحالفها مع الولايات المتحدة، وتشكل خطرًا على برنامج المقاتلات من طراز إف 35 وغير ذلك من الأنظمة المتعلقة بالناتو والولايات المتحدة.

وختم السناتور الجمهوري هذه التصريحات الخاصة بالقول إن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس فلاديمير بوتين سيكون لها تبعات.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
01:34 AM

كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي

قال إن شراء واختبار أنقرة لمنظومة الدفاع الروسية هو تصرف غير مقبول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش عن قلقه حيال الخطوات التي تتخذ ضد بعض أطراف المعارضة التركية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب.

وتفصيلاً، أوضح "ريش" في حديثه لسكاي نيوز عربية أن كل أطياف المعارضة في كل الدول يجب أن يكون لديهم الفرصة للمشاركة في الحياة المدنية.

وفيما يخص فرض عقوبات على تركيا، أكد السناتور الجمهوري أنه يؤيد وبقوة فرض عقوبات على أنقرة لشرائها منظومة الصواريخ الروسية إس 400، معبرًا عن سعادته لاستبعادها من البرنامج الخاص بطائرات "إف - 35".

وقال "ريش": إن شراء واختبار تركيا لمنظومة الدفاع الروسية هو تصرف غير مقبول لدولة عضو في حلف الناتو، مشيرًا إلى أن تركيا مستمرة في إلحاق الأذى بتحالفها مع الولايات المتحدة، وتشكل خطرًا على برنامج المقاتلات من طراز إف 35 وغير ذلك من الأنظمة المتعلقة بالناتو والولايات المتحدة.

وختم السناتور الجمهوري هذه التصريحات الخاصة بالقول إن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس فلاديمير بوتين سيكون لها تبعات.

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