"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 18 أبريل 2020، عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 8274 حالة حتى الآن.



وقال متحدث الصحة : هناك ٧٤٠ حالة اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما ١٩١ حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات الـ٢٠١ هي حالات مخالطة اجتماعيًا .



وتابع : عدد المتعافين يرتفع الى 1329 حالة تعافي بعد تسجيل 280 حالة تعافي جديدة و إجمالي الحالات المصابة في المملكة ٨٢٧٤ حالة، بينها ٦٨٥٣ حالة نشطة، منها ٧٨ حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.



وعن الوفيات قال العبد العالي : تم تسجيل ٥ وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٢ حالة.