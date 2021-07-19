النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي" الملك يوزع كسوة عيد الأضحى لـ1000 طفل يمني يتيم

أكثر من 1,000 مستفيد من مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني كسوة العيد لـ1000 طفل يمني يتيم، إضافة إلى توزيع الكفالة المالية النقدية والأنشطة الترفيهية التي أسهمت برسم البسمة على وجوه الأطفال في محافظات المهرة وعدن ومأرب.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في مختلف المحافظات اليمنية.

يأتي هذا فيما واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت خلال شهر يونيو 1694 خدمة وزعت على 1010 مستفيدين، بلغت نسبة الذكور منهم 86% ونسبة الإناث 14%، بينما شكلت نسبة النازحين 89% والمقيمين 11% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 374 شخصًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ636 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويُعد المشروع واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها، والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"إغاثي" الملك يوزع كسوة عيد الأضحى لـ1000 طفل يمني يتيم
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني كسوة العيد لـ1000 طفل يمني يتيم، إضافة إلى توزيع الكفالة المالية النقدية والأنشطة الترفيهية التي أسهمت برسم البسمة على وجوه الأطفال في محافظات المهرة وعدن ومأرب.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في مختلف المحافظات اليمنية.

يأتي هذا فيما واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت خلال شهر يونيو 1694 خدمة وزعت على 1010 مستفيدين، بلغت نسبة الذكور منهم 86% ونسبة الإناث 14%، بينما شكلت نسبة النازحين 89% والمقيمين 11% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 374 شخصًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ636 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويُعد المشروع واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها، والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
04:45 PM

"إغاثي" الملك يوزع كسوة عيد الأضحى لـ1000 طفل يمني يتيم

أكثر من 1,000 مستفيد من مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
1
1,264

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني كسوة العيد لـ1000 طفل يمني يتيم، إضافة إلى توزيع الكفالة المالية النقدية والأنشطة الترفيهية التي أسهمت برسم البسمة على وجوه الأطفال في محافظات المهرة وعدن ومأرب.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في مختلف المحافظات اليمنية.

يأتي هذا فيما واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت خلال شهر يونيو 1694 خدمة وزعت على 1010 مستفيدين، بلغت نسبة الذكور منهم 86% ونسبة الإناث 14%، بينما شكلت نسبة النازحين 89% والمقيمين 11% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 374 شخصًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ636 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويُعد المشروع واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها، والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,992
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,434
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة