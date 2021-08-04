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شفط للمياه ومعالجة الآثار.. بلدية ظهران الجنوب تستنفر لإزالة مخلفات الأمطار

أكدت جاهزية تلقي البلاغات عبر الرقم الموحد 940 أو مواقع التواصل الاجتماعي

استنفرت بلدية محافظة ظهران الجنوب، جهودها لدرء مخاطر السيول عن المواقع المتضررة بالمحافظة، من خلال فتح الطرقات، وشفط تجمعات المياه، ومعالجة آثار الحالة المطرية، التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام.

وأوضحت البلدية أنه تم العمل فورًا على شفط المياه المتجمعة، واتخاذ الحلول المناسبة لتصريف المياه، وتسهيل الحركة المرورية بها؛ مؤكدة جاهزية تلقي البلاغات عبر الرقم الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

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شفط للمياه ومعالجة الآثار.. بلدية ظهران الجنوب تستنفر لإزالة مخلفات الأمطار
سبق

استنفرت بلدية محافظة ظهران الجنوب، جهودها لدرء مخاطر السيول عن المواقع المتضررة بالمحافظة، من خلال فتح الطرقات، وشفط تجمعات المياه، ومعالجة آثار الحالة المطرية، التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام.

وأوضحت البلدية أنه تم العمل فورًا على شفط المياه المتجمعة، واتخاذ الحلول المناسبة لتصريف المياه، وتسهيل الحركة المرورية بها؛ مؤكدة جاهزية تلقي البلاغات عبر الرقم الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
11:25 AM

شفط للمياه ومعالجة الآثار.. بلدية ظهران الجنوب تستنفر لإزالة مخلفات الأمطار

أكدت جاهزية تلقي البلاغات عبر الرقم الموحد 940 أو مواقع التواصل الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ظهران الجنوب
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استنفرت بلدية محافظة ظهران الجنوب، جهودها لدرء مخاطر السيول عن المواقع المتضررة بالمحافظة، من خلال فتح الطرقات، وشفط تجمعات المياه، ومعالجة آثار الحالة المطرية، التي تشهدها المحافظة خلال هذه الأيام.

وأوضحت البلدية أنه تم العمل فورًا على شفط المياه المتجمعة، واتخاذ الحلول المناسبة لتصريف المياه، وتسهيل الحركة المرورية بها؛ مؤكدة جاهزية تلقي البلاغات عبر الرقم الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

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