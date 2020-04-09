الأخضر السعودي يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي للمنتخبات

فيما حافظ منتخب بلجيكا على الصدارة وتونس الأولى عربياً

حافظ المنتخب السعودي على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات الصادر اليوم الخميس.

واحتل الأخضر المركز السابع والستين على مستوى العالم برصيد 1351، وذلك في ظل توقف المباريات الدولية والمباريات الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أبريل الجاري مشيراً أنه لا توجد تغييرات تذكر على مستوى تصنيف المنتخبات، بسبب الإجراءات الحالية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الفيفا، على موقعه الرسمي: "تم تأجيل المباريات الدولية، بما في ذلك التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم والبطولات الكبرى الأخرى، في حين تم إعادة جدولة الأولمبياد وكوبا أمريكا واليورو".

وأضاف أن وسط هذه الاضطرابات، تأثر الترتيب بـ 4 مباريات فقط (جميعها ودية)، لذا لا يزال الترتيب مطابقًا للنسخة السابقة، باستثناء انتقال جنوب السودان إلى المركز 168 مع برمودا، بعدما خسر الأخير نقاطًا عقب هزيمته ضد جامايكا.

ولم يتغير ترتيب المنتخبات الأخرى التي خاضت مباريات ودية مثل بنما وأوزبكستان وبيلاروسيا وجواتيمالا ونيكاراجوا.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارته للمنتخبات العالمية ، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، والمنتخب البرازيلي ثالثًا، والمنتخب الإنجليزي رابعًا، والمنتخب الأوروغواياني خامسًا. وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على الشكل التالي :

بلجيكا، فرنسا، البرازيل، إنجلترا، أوروغواي، كرواتيا، البرتغال، إسبانيا، الأرجنتين، كولومبيا.

الخمسة الأوائل عربيًا: تونس (27)، الجزائر (35)، المغرب (43)، مصر (51)، قطر (55).

الخمسة الأوائل أفريقيًا: السنغال (20)، تونس (27)، نيجيريا (31)، الجزائر (35)، المغرب (43).

الخمسة الأوائل آسيويًا: اليابان (28)، إيران (33)، كوريا الجنوبية (40)، أستراليا (42)، قطر (55).

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم نشر التصنيف العالمي التالي في 11 يونيو 2020.