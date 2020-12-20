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الخبير الفلكي "الثقفي": غدًا الاثنين أول أيام فصل الشتاء

يستمر 91 يومًا

أكدَ الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، خبير مرصد الشمس الفلكي، محمد بن ردة الثقفي؛ أنه وحسب رصد مرصد الشمس في المجال الفلكي والمعطيات الفلكية وجغرافية الأرض في دورتها الفلكية السنوية حول الشمس، فإن يوم غدٍ الاثنين هو الأول من فصل الشتاء فلكيًّا، وعدته 91 يومًا، يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الأرض ظاهريًّا.

وبيّن الفلكي "الثقفي" أن فصل الشتاء يتكون من أحد عشر يومًا من أواخر شهر ديسمبر ٢٠٢٠م، وشهري يناير وفبراير ٢٠٢١م، وعشرين يومًا من شهر مارس الذي ينتهي يوم السبت ١٤٤٢/٨/٧هـ -٢٠٢١/٣/٢٠م، وأبرز بروجه هي: برج الجدي وبرج الدلو وبرج الحوت، ونجومه هي: الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة والذابح وبلع، ومنازله: المربعانية والشبط والعقارب.

ومن الناحية الصحية أشار الفلكي "الثقفي" إلى أن أبرز أمراض فصل الشتاء هي: نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد يجب تناول الحمضيات والفواكه، وعدم شرب المياه الباردة ويفضل معتدلة الحرارة، كذلك عدم الخروج في الأجواء الباردة خاصةً الفترات المسائية والصباحية والالتزام بالاحترازات الصحية ولبس الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك الحرص على ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج من المنازل أو الذهاب للأسواق التجارية المفتوحة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة بدءًا من شهرَي يناير وفبراير ٢٠٢١ المقبلَين يتوقّع أن تشهد تقلبات جوية وتساقط ثلوج ورياحًا شديدة وتكوّنًا للسحب الممطرة على معظم المناطق، مع هبوطٍ لدرجات الحرارة إلى الصفر، وخاصةً المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى والشرقية ومنطقة مكة، وخاصةً مرتفعاتها.

كما تعمّ البرودة بشكلٍ متفاوت على بقية المناطق المنخفضة، وخاصةً الساحلية، كذلك يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات والمركبات الثقيلة في حالة تكوّن الضباب في الطرق الجبلية المرتفعة، وخاصةً الواقعة في المرتفعات الجنوبية والغربية؛ يشمل مرتفعات محافظتي الطائف وميسان، ومنطقتي الباحة وعسير، ومرتفعات جازان.

الخبير الفلكي محمد بن ردة الثقفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخبير الفلكي "الثقفي": غدًا الاثنين أول أيام فصل الشتاء
سبق

أكدَ الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، خبير مرصد الشمس الفلكي، محمد بن ردة الثقفي؛ أنه وحسب رصد مرصد الشمس في المجال الفلكي والمعطيات الفلكية وجغرافية الأرض في دورتها الفلكية السنوية حول الشمس، فإن يوم غدٍ الاثنين هو الأول من فصل الشتاء فلكيًّا، وعدته 91 يومًا، يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الأرض ظاهريًّا.

وبيّن الفلكي "الثقفي" أن فصل الشتاء يتكون من أحد عشر يومًا من أواخر شهر ديسمبر ٢٠٢٠م، وشهري يناير وفبراير ٢٠٢١م، وعشرين يومًا من شهر مارس الذي ينتهي يوم السبت ١٤٤٢/٨/٧هـ -٢٠٢١/٣/٢٠م، وأبرز بروجه هي: برج الجدي وبرج الدلو وبرج الحوت، ونجومه هي: الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة والذابح وبلع، ومنازله: المربعانية والشبط والعقارب.

ومن الناحية الصحية أشار الفلكي "الثقفي" إلى أن أبرز أمراض فصل الشتاء هي: نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد يجب تناول الحمضيات والفواكه، وعدم شرب المياه الباردة ويفضل معتدلة الحرارة، كذلك عدم الخروج في الأجواء الباردة خاصةً الفترات المسائية والصباحية والالتزام بالاحترازات الصحية ولبس الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك الحرص على ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج من المنازل أو الذهاب للأسواق التجارية المفتوحة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة بدءًا من شهرَي يناير وفبراير ٢٠٢١ المقبلَين يتوقّع أن تشهد تقلبات جوية وتساقط ثلوج ورياحًا شديدة وتكوّنًا للسحب الممطرة على معظم المناطق، مع هبوطٍ لدرجات الحرارة إلى الصفر، وخاصةً المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى والشرقية ومنطقة مكة، وخاصةً مرتفعاتها.

كما تعمّ البرودة بشكلٍ متفاوت على بقية المناطق المنخفضة، وخاصةً الساحلية، كذلك يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات والمركبات الثقيلة في حالة تكوّن الضباب في الطرق الجبلية المرتفعة، وخاصةً الواقعة في المرتفعات الجنوبية والغربية؛ يشمل مرتفعات محافظتي الطائف وميسان، ومنطقتي الباحة وعسير، ومرتفعات جازان.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
05:49 PM

الخبير الفلكي "الثقفي": غدًا الاثنين أول أيام فصل الشتاء

يستمر 91 يومًا

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فهد العتيبي - الطائف
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أكدَ الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، خبير مرصد الشمس الفلكي، محمد بن ردة الثقفي؛ أنه وحسب رصد مرصد الشمس في المجال الفلكي والمعطيات الفلكية وجغرافية الأرض في دورتها الفلكية السنوية حول الشمس، فإن يوم غدٍ الاثنين هو الأول من فصل الشتاء فلكيًّا، وعدته 91 يومًا، يشمل النصف الشمالي للكرة الأرضية، يقابله دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الأرض ظاهريًّا.

وبيّن الفلكي "الثقفي" أن فصل الشتاء يتكون من أحد عشر يومًا من أواخر شهر ديسمبر ٢٠٢٠م، وشهري يناير وفبراير ٢٠٢١م، وعشرين يومًا من شهر مارس الذي ينتهي يوم السبت ١٤٤٢/٨/٧هـ -٢٠٢١/٣/٢٠م، وأبرز بروجه هي: برج الجدي وبرج الدلو وبرج الحوت، ونجومه هي: الإكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة والذابح وبلع، ومنازله: المربعانية والشبط والعقارب.

ومن الناحية الصحية أشار الفلكي "الثقفي" إلى أن أبرز أمراض فصل الشتاء هي: نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد يجب تناول الحمضيات والفواكه، وعدم شرب المياه الباردة ويفضل معتدلة الحرارة، كذلك عدم الخروج في الأجواء الباردة خاصةً الفترات المسائية والصباحية والالتزام بالاحترازات الصحية ولبس الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك الحرص على ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج من المنازل أو الذهاب للأسواق التجارية المفتوحة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة بدءًا من شهرَي يناير وفبراير ٢٠٢١ المقبلَين يتوقّع أن تشهد تقلبات جوية وتساقط ثلوج ورياحًا شديدة وتكوّنًا للسحب الممطرة على معظم المناطق، مع هبوطٍ لدرجات الحرارة إلى الصفر، وخاصةً المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى والشرقية ومنطقة مكة، وخاصةً مرتفعاتها.

كما تعمّ البرودة بشكلٍ متفاوت على بقية المناطق المنخفضة، وخاصةً الساحلية، كذلك يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات والمركبات الثقيلة في حالة تكوّن الضباب في الطرق الجبلية المرتفعة، وخاصةً الواقعة في المرتفعات الجنوبية والغربية؛ يشمل مرتفعات محافظتي الطائف وميسان، ومنطقتي الباحة وعسير، ومرتفعات جازان.

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