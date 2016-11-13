النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القارحي" يختفي بجنوب مكة.. خرج قبل 15 يومًا ذاهبًا للحرم ولم يعد

يعاني اعتلالات نفسية.. وذووه يناشدون المساهمة في البحث عنه

ناشدت أسرة المواطن صقير القارحي، أحد سكان قرية دفاق جنوب مكة المكرمة، المساعدة في البحث عنه بعدما فقدوا التواصل معه منذ نحو 15 يومًا، وذلك بعد خروجه للحرم المكي آنذاك، ولم يعد؛ إذ كثفوا البحث عنه في المواقع المتوقع وجوده بها، بما فيها الحرم، ولم يتمكنوا من إيجاده.

وفي التفاصيل، قال جمعان القارحي، قريب المفقود، لـ"سبق" إن قريبه البالغ من العمر قرابة خمسة وخمسين عامًا خرج من منزله قبل نحو خمسة عشر يومًا متوجهًا للحرم المكي، بحسب ما اعتاده من فترة إلى أخرى، إلا أنه فقد التواصل معه، وطال غيابه؛ وهو ما دعاهم لإبلاغ الجهات المعنية، وتكثيف البحث عنه دون جدوى على مدى الأيام الماضية.

وأضاف: "قريبي يعاني اعتلالات نفسية، ويستخدم بعض الأدوية لحالته منذ فترة طويلة، إلا أن حالته مستقرة، ويُستعبد إيذاؤه نفسه أو الآخرين".

وأشار إلى أنهم وجدوا مركبته متوقفة في سوق الكعكية، وقال: وما زلنا نبحث عنه حتى اللحظة، ونناشد قراء "سبق" المساهمة بالاتصال على الرقم الآتي: 0556323898، وذلك في حال الاشتباه بأوصافه أو الاستدلال عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القارحي" يختفي بجنوب مكة.. خرج قبل 15 يومًا ذاهبًا للحرم ولم يعد
سبق

ناشدت أسرة المواطن صقير القارحي، أحد سكان قرية دفاق جنوب مكة المكرمة، المساعدة في البحث عنه بعدما فقدوا التواصل معه منذ نحو 15 يومًا، وذلك بعد خروجه للحرم المكي آنذاك، ولم يعد؛ إذ كثفوا البحث عنه في المواقع المتوقع وجوده بها، بما فيها الحرم، ولم يتمكنوا من إيجاده.

وفي التفاصيل، قال جمعان القارحي، قريب المفقود، لـ"سبق" إن قريبه البالغ من العمر قرابة خمسة وخمسين عامًا خرج من منزله قبل نحو خمسة عشر يومًا متوجهًا للحرم المكي، بحسب ما اعتاده من فترة إلى أخرى، إلا أنه فقد التواصل معه، وطال غيابه؛ وهو ما دعاهم لإبلاغ الجهات المعنية، وتكثيف البحث عنه دون جدوى على مدى الأيام الماضية.

وأضاف: "قريبي يعاني اعتلالات نفسية، ويستخدم بعض الأدوية لحالته منذ فترة طويلة، إلا أن حالته مستقرة، ويُستعبد إيذاؤه نفسه أو الآخرين".

وأشار إلى أنهم وجدوا مركبته متوقفة في سوق الكعكية، وقال: وما زلنا نبحث عنه حتى اللحظة، ونناشد قراء "سبق" المساهمة بالاتصال على الرقم الآتي: 0556323898، وذلك في حال الاشتباه بأوصافه أو الاستدلال عليها.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
08:43 PM

"القارحي" يختفي بجنوب مكة.. خرج قبل 15 يومًا ذاهبًا للحرم ولم يعد

يعاني اعتلالات نفسية.. وذووه يناشدون المساهمة في البحث عنه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
3,320

ناشدت أسرة المواطن صقير القارحي، أحد سكان قرية دفاق جنوب مكة المكرمة، المساعدة في البحث عنه بعدما فقدوا التواصل معه منذ نحو 15 يومًا، وذلك بعد خروجه للحرم المكي آنذاك، ولم يعد؛ إذ كثفوا البحث عنه في المواقع المتوقع وجوده بها، بما فيها الحرم، ولم يتمكنوا من إيجاده.

وفي التفاصيل، قال جمعان القارحي، قريب المفقود، لـ"سبق" إن قريبه البالغ من العمر قرابة خمسة وخمسين عامًا خرج من منزله قبل نحو خمسة عشر يومًا متوجهًا للحرم المكي، بحسب ما اعتاده من فترة إلى أخرى، إلا أنه فقد التواصل معه، وطال غيابه؛ وهو ما دعاهم لإبلاغ الجهات المعنية، وتكثيف البحث عنه دون جدوى على مدى الأيام الماضية.

وأضاف: "قريبي يعاني اعتلالات نفسية، ويستخدم بعض الأدوية لحالته منذ فترة طويلة، إلا أن حالته مستقرة، ويُستعبد إيذاؤه نفسه أو الآخرين".

وأشار إلى أنهم وجدوا مركبته متوقفة في سوق الكعكية، وقال: وما زلنا نبحث عنه حتى اللحظة، ونناشد قراء "سبق" المساهمة بالاتصال على الرقم الآتي: 0556323898، وذلك في حال الاشتباه بأوصافه أو الاستدلال عليها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,328
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,258
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,622
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,913

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة