"الجامعة الإلكترونية" تطرح 6 برامج للماجستير بالشراكة مع "كولورادو" الأمريكية

"الصفدي": نراعي مطالب رؤية 2030 في خلق كفاءات بالوظائف القيادية والتخصصية

وضعت الجامعة السعودية الإلكترونية عدة معايير عند طرح ستة برامج للماجستير، بالتعاون مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية (Colorado State University- Global). ويمكن للطلبة التقديم على البرامج الستة للفصل الأول من العام الجامعي 1443ھ.



وتفصيلاً، تضم قائمة البرامج المطروحة الماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في علوم البيانات، والماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في قانون الأعمال الدولي، والماجستير في تقنيات الترجمة، وأخيرًا الماجستير في إدارة الرعاية الصحية. ووضعت الجامعة رابطًا إلكترونيًا يمكن الطلبة من التقديم seu.edu.sa



وفي هذا الصدد، أشارت الأستاذة الدكتورة ليلك الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية إلى أن برامج الماجستير تراعي احتياجات سوق العمل السعودي خلال الفترة المقبلة. وقالت "حرصنا على مواكبة متطلبات رؤية 2030 وحاجتها إلى نوعية معينة من الوظائف القيادية والتخصصية، ومن هنا كان طرح هذه البرامج دون سواها، وبدوام مسائي مناسب، يبدأ من الساعة ۳م".



وأضافت "الصفدي"، من مميزات برامج الماجستير، أنها تقدم باللغة الإنجليزية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعليم الإلكتروني. وقالت "يمنح الطالب شهادة الماجستير انتظامًا من الجامعة السعودية الإلكترونية، بالإضافة إلى شهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية".



وتابعت "للعلم، جامعة ولاية كولورادو الأمريكية حاصلة على اعتماد ABET وACBSP وCAHME"



الأمن السيبراني

يهدف أول برامج الماجستير، وهو "الأمن السيبراني في الرياض، وجدة، والدمام" إلى تخريج متخصصين في الأمن السيبراني ومؤهلين لشغل الوظائف الإشرافية التي تتطلب التعامل المناسب مع التعقيدات المتنامية المحيطة بتأمين البيانات والشبكات والأنظمة المختلفة. وذلك من خلال تطوير قدراتهم على تطبيق أفضل الممارسات والبنى النظرية المناسبة لحل المشكلات، واتخاذ القرارات والقيادة في مجال أمن المعلومات وحماية أنظمة مؤسساتهم من أي اختراق خارجي، ومن خلال دمج النظريات بالتطبيق العملي.



وسيكون الطلبة قادرين على معرفة أساسيات أنظمة المعلومات، وكيفية إدارة تقنية المعلومات وتحصينها ضد الجريمة الإلكترونية، وقرصنة المعلومات وجميع القضايا الأخلاقية والقانونية المتعلقة بأمن المعلومات.



علوم البيانات

ماجستير علوم البيانات (في الرياض وجدة)، يهدف إلى الموازنة بين دراسات علوم وتحليل البيانات النظرية والعمل التطبيقية وتطوير المهارات الأكاديمية والمهنية، وإعداد الطلبة لمهنة علوم وتحليل البيانات أو الدراسات المستمرة، وتطوير القدرة الاستيعابية المهنية على الممارسة العملية، وتأهيل الطلبة للعمل في مواقع وظيفية تتطلب مهارات علوم وتحليل البيانات، مثل القانون والعلوم والتقنية في القطاعين الحكومي والخاص.



إدارة الأعمال

يسعى ثالث البرامج، وهو ماجستير إدارة الأعمال (في الرياض، وجدة، والدمام) إلى تعزيز مهارات الطلبة الإدارية، وتطويرها، لتكون فعالة في بيئة الأعمال المتغيرة، ويساعدهم على تطوير حياتهم المهنية في مجال الأعمال التجارية، ويتضمن دراسة موضوعات عديدة مهمة في إدارة الأعمال، مثل الإدارة الإستراتيجية والاقتصاد العالمي، وأخلاقيات العمل والقيادة والأعمال التجارية الدولية، وغير ذلك.



قانون الأعمال الدولي

يتناول ماجستير قانون الأعمال الدولي في الرياض (طلاب فقط) مهمة تطوير كوادر قانونيين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في مجال القانون، وفي مجالات مختلفة مثل التدريس والقضاء والمحاماة، وتطوير مهارات الطلبة في مجال البحث العلمي، واستخدام المعرفة وتسخيرها في علم القانون.



تقنيات الترجمة

برنامج ماجستير "تقنيات الترجمة ـ الرياض (طالبات فقط)"، يوازن بين دراسات الترجمة النظرية وتقنيات الترجمة التطبيقية، وتطوير المهارات الأكاديمية والمهنية، وإعداد الطلبة لمهنة الترجمة أو الدراسات المستمرة، وتطوير القدرة الاستيعابية المبنية على الممارسة العملية، وتأهيل الطلبة للعمل في مواقع وظيفية تتطلب القدرة على الترجمة المحتوية، مثل القانون والعلوم والتقنية والأدب والثقافة والتواصل بين الثقافات والنشر في القطاعين الحكومي والخاص.



إدارة الرعاية الصحية

أخيرًا يؤهل برامج ماجستير إدارة الرعاية الصحية (في الرياض، وجدة، والدمام) الطلبة لمجموعة متنوعة وواسعة من الأدوار القيادية في قطاع الرعاية الصحية. ويشتمل البرنامج على المهارات القيادية والمعرفية والقدرات التحليلية، والمنظور العالمي والأدوات الإدارية اللازمة لفعالية وكفاءة القيادة ومؤسسات الرعاية الصحية في كلٍ من القطاعين العام والخاص.



كما يكتسب الطلبة القدرة على فهم السياسات والقوانين والمشكلات والقضايا التي تواجه قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على مجالات ضمان الجودة وإدارة المخاطر والتأمين وقوانين ولوائح الرعاية الصحية والأخلاقيات وغير ذلك من أفضل الوسائل والممارسات الحديثة التي لها دور مهم في إدارة بيئة الرعاية الصحية.