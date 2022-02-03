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وزارة الاستثمار تنظم منتدى "استثمر في السعودية" في إكسبو دبي 2020

أعماله تشمل عروضًا مرئية وجلسات نقاش لتسليط الضوء على الفرص

تنظم وزارة الاستثمار "منتدى استثمر في السعودية" يوم الاثنين القادم في إكسبو 2020 دبي، بمركز دبي للمعارض، الذي يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة، مثل: التعليم والثقافة، والسياحة والرياضة، والترفيه والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية، منها: وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية، ووزارة الرياضة، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من الشركات الريادية السعودية.

وتتضمن أعمال المنتدى عروضًا مرئية وجلسات نقاش لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ورشة عمل لاستعراض رحلة المستثمر والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

يُذكر أن المنتدى يهدف إلى مد جسور التواصل مع المستثمرين وبناء شراكات استراتيجية، تُسهم في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع الوعي بالإصلاحات الهيكلية في المملكة، بالإضافة إلى التعريف بدور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وزارة الاستثمار إكسبو 2020 دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الاستثمار تنظم منتدى "استثمر في السعودية" في إكسبو دبي 2020
سبق

تنظم وزارة الاستثمار "منتدى استثمر في السعودية" يوم الاثنين القادم في إكسبو 2020 دبي، بمركز دبي للمعارض، الذي يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة، مثل: التعليم والثقافة، والسياحة والرياضة، والترفيه والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية، منها: وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية، ووزارة الرياضة، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من الشركات الريادية السعودية.

وتتضمن أعمال المنتدى عروضًا مرئية وجلسات نقاش لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ورشة عمل لاستعراض رحلة المستثمر والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

يُذكر أن المنتدى يهدف إلى مد جسور التواصل مع المستثمرين وبناء شراكات استراتيجية، تُسهم في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع الوعي بالإصلاحات الهيكلية في المملكة، بالإضافة إلى التعريف بدور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
01:32 PM

وزارة الاستثمار تنظم منتدى "استثمر في السعودية" في إكسبو دبي 2020

أعماله تشمل عروضًا مرئية وجلسات نقاش لتسليط الضوء على الفرص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم وزارة الاستثمار "منتدى استثمر في السعودية" يوم الاثنين القادم في إكسبو 2020 دبي، بمركز دبي للمعارض، الذي يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة، مثل: التعليم والثقافة، والسياحة والرياضة، والترفيه والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية، منها: وزارة الثقافة، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية، ووزارة الرياضة، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الموارد البشرية، إضافة إلى عدد من الشركات الريادية السعودية.

وتتضمن أعمال المنتدى عروضًا مرئية وجلسات نقاش لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ورشة عمل لاستعراض رحلة المستثمر والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

يُذكر أن المنتدى يهدف إلى مد جسور التواصل مع المستثمرين وبناء شراكات استراتيجية، تُسهم في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع الوعي بالإصلاحات الهيكلية في المملكة، بالإضافة إلى التعريف بدور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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