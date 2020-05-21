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"كونتي": إيطاليا تجاوزت الجزء الأسود من طوارئ "كورونا"

دعا إلى رفع إجراءات العزل

ذكر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، أن إيطاليا تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ، التي تسبب فيها مرض كوفيد-19.

وقال "كونتي" أثناء عرض أحدث مجموعة حوافز حكومية أمام البرلمان: "لا يمكننا التوقف انتظاراً للقاح، وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج معيبين على نحو غير قابل للإصلاح"، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا إلى دخول البلاد مرحلة جديدة بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأن.

ودعا البنوك إلى بذل المزيد لا سيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها الدولة.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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"كونتي": إيطاليا تجاوزت الجزء الأسود من طوارئ "كورونا"
سبق

ذكر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، أن إيطاليا تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ، التي تسبب فيها مرض كوفيد-19.

وقال "كونتي" أثناء عرض أحدث مجموعة حوافز حكومية أمام البرلمان: "لا يمكننا التوقف انتظاراً للقاح، وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج معيبين على نحو غير قابل للإصلاح"، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا إلى دخول البلاد مرحلة جديدة بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأن.

ودعا البنوك إلى بذل المزيد لا سيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها الدولة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
03:25 PM

"كونتي": إيطاليا تجاوزت الجزء الأسود من طوارئ "كورونا"

دعا إلى رفع إجراءات العزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، أن إيطاليا تجاوزت الجزء الأسوأ في حالة الطوارئ، التي تسبب فيها مرض كوفيد-19.

وقال "كونتي" أثناء عرض أحدث مجموعة حوافز حكومية أمام البرلمان: "لا يمكننا التوقف انتظاراً للقاح، وإلا سنجد أنفسنا في مواجهة مجتمع ونظام إنتاج معيبين على نحو غير قابل للإصلاح"، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا إلى دخول البلاد مرحلة جديدة بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأن.

ودعا البنوك إلى بذل المزيد لا سيما في تسريع إجراءات الحصول على قروض تدعمها الدولة.

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