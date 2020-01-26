النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

أمن طرق حلبان تضبط خمسينياً برفقة فتاة في خلوة غير شرعية باتجاه مكة

تحفظت على المواطن والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض ممثلة بمركز أمن طرق حلبان، من القبض على مواطن خمسيني ترافقه فتاة في العشرين من العمر من إحدى الجنسيات العربية.

وفي التفاصيل، اشتبه رجال الأمن من القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز حلبان في مركبة من نوع "صني" يستقلها مواطن خمسيني برفقته فتاة عشرينية يدعي أنها من أقربائه وبعد التحقق من هوياتهم اتضح أن الفتاة لا تمت بأي صلة للمواطن وعكس ما كان يدعي.

وتحفظت الجهات الأمنية على المواطن والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص لإكمال اللازم من الإجراءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمن طرق حلبان تضبط خمسينياً برفقة فتاة في خلوة غير شرعية باتجاه مكة
سبق

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض ممثلة بمركز أمن طرق حلبان، من القبض على مواطن خمسيني ترافقه فتاة في العشرين من العمر من إحدى الجنسيات العربية.

وفي التفاصيل، اشتبه رجال الأمن من القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز حلبان في مركبة من نوع "صني" يستقلها مواطن خمسيني برفقته فتاة عشرينية يدعي أنها من أقربائه وبعد التحقق من هوياتهم اتضح أن الفتاة لا تمت بأي صلة للمواطن وعكس ما كان يدعي.

وتحفظت الجهات الأمنية على المواطن والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص لإكمال اللازم من الإجراءات.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
11:33 PM

أمن طرق حلبان تضبط خمسينياً برفقة فتاة في خلوة غير شرعية باتجاه مكة

تحفظت على المواطن والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات

A A A
هادي العصيمي - الرياض
17
18,448

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض ممثلة بمركز أمن طرق حلبان، من القبض على مواطن خمسيني ترافقه فتاة في العشرين من العمر من إحدى الجنسيات العربية.

وفي التفاصيل، اشتبه رجال الأمن من القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز حلبان في مركبة من نوع "صني" يستقلها مواطن خمسيني برفقته فتاة عشرينية يدعي أنها من أقربائه وبعد التحقق من هوياتهم اتضح أن الفتاة لا تمت بأي صلة للمواطن وعكس ما كان يدعي.

وتحفظت الجهات الأمنية على المواطن والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص لإكمال اللازم من الإجراءات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,794
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,465
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,578

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة