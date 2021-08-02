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تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق

قال: متوقع اليوم أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على مواقع عدة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من جنوبي منطقة الرياض؛ تشمل الأفلاج ووادي الدواسر وشرقي منطقتي عسير والباحة، وقد تبلغ شرقي نجران.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى منطقة #مكة".

وتابع: "درجة الحرارة عادة في #أغسطس في #الرياض؛ متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 42 و43 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 40م، أو تتجاوز 45م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 29 و30م، ونادراً ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 33م".

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تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من جنوبي منطقة الرياض؛ تشمل الأفلاج ووادي الدواسر وشرقي منطقتي عسير والباحة، وقد تبلغ شرقي نجران.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى منطقة #مكة".

وتابع: "درجة الحرارة عادة في #أغسطس في #الرياض؛ متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 42 و43 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 40م، أو تتجاوز 45م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 29 و30م، ونادراً ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 33م".

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:36 PM

تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق

قال: متوقع اليوم أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على مواقع عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية؛ قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من جنوبي منطقة الرياض؛ تشمل الأفلاج ووادي الدواسر وشرقي منطقتي عسير والباحة، وقد تبلغ شرقي نجران.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تستمر الاحتمالات لهطول الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى منطقة #مكة".

وتابع: "درجة الحرارة عادة في #أغسطس في #الرياض؛ متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 42 و43 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 40م، أو تتجاوز 45م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 29 و30م، ونادراً ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 33م".

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