النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة حائل: لن ندخر جهداً في مشاركة طلابنا ببناء الوطن

قال: سنوفر مختلف عوامل الدعم الممكنة التي تضمن نتائج مثمرة

أكدّ مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن الجامعة لن تدخر جهدًا لتمكين طلبتها من المشاركة في كل ما فيه بناء قطاع حيوي ومزدهر بمنطقة حائل خاصة وعلى مستوى المملكة على وجه العموم، وذلك بتوفير مختلف عوامل الدعم الممكنة، التي تضمن نتائج مثمرة لطلبة الجامعة.
جاء ذلك بعد اختتام الجامعة مشاركتها في ملتقى بيبان حائل الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر 2019.
وقد عكست الجامعة مشاركتها في الملتقى، بأربع دورات عمل، وخمس دورات تدريبية قدمتها من خلال "منصة حائل للتدريب الافتراضي"، وبمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من الجامعة في كل الفعاليات من ورش العمل والدورات التدريبية.
وكان مدير الجامعة قد وجّه بإشراك الشركات الناشئة، التي أسهمت الجامعة بدعم بعضها بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر للمشاركة في الملتقى.
من جهته، أبرمت الجامعة مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهدف المذكرة إلى بناء إطار موحد للتعاون مع شركاء برنامج التوعية التمويلية، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كل الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتها.

جامعة حائل ملتقى بيبان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير جامعة حائل: لن ندخر جهداً في مشاركة طلابنا ببناء الوطن
سبق

أكدّ مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن الجامعة لن تدخر جهدًا لتمكين طلبتها من المشاركة في كل ما فيه بناء قطاع حيوي ومزدهر بمنطقة حائل خاصة وعلى مستوى المملكة على وجه العموم، وذلك بتوفير مختلف عوامل الدعم الممكنة، التي تضمن نتائج مثمرة لطلبة الجامعة.
جاء ذلك بعد اختتام الجامعة مشاركتها في ملتقى بيبان حائل الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر 2019.
وقد عكست الجامعة مشاركتها في الملتقى، بأربع دورات عمل، وخمس دورات تدريبية قدمتها من خلال "منصة حائل للتدريب الافتراضي"، وبمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من الجامعة في كل الفعاليات من ورش العمل والدورات التدريبية.
وكان مدير الجامعة قد وجّه بإشراك الشركات الناشئة، التي أسهمت الجامعة بدعم بعضها بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر للمشاركة في الملتقى.
من جهته، أبرمت الجامعة مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهدف المذكرة إلى بناء إطار موحد للتعاون مع شركاء برنامج التوعية التمويلية، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كل الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتها.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
03:09 PM

مدير جامعة حائل: لن ندخر جهداً في مشاركة طلابنا ببناء الوطن

قال: سنوفر مختلف عوامل الدعم الممكنة التي تضمن نتائج مثمرة

A A A
خالد السليمي - حائل
0
950

أكدّ مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن الجامعة لن تدخر جهدًا لتمكين طلبتها من المشاركة في كل ما فيه بناء قطاع حيوي ومزدهر بمنطقة حائل خاصة وعلى مستوى المملكة على وجه العموم، وذلك بتوفير مختلف عوامل الدعم الممكنة، التي تضمن نتائج مثمرة لطلبة الجامعة.
جاء ذلك بعد اختتام الجامعة مشاركتها في ملتقى بيبان حائل الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر 2019.
وقد عكست الجامعة مشاركتها في الملتقى، بأربع دورات عمل، وخمس دورات تدريبية قدمتها من خلال "منصة حائل للتدريب الافتراضي"، وبمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من الجامعة في كل الفعاليات من ورش العمل والدورات التدريبية.
وكان مدير الجامعة قد وجّه بإشراك الشركات الناشئة، التي أسهمت الجامعة بدعم بعضها بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر للمشاركة في الملتقى.
من جهته، أبرمت الجامعة مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهدف المذكرة إلى بناء إطار موحد للتعاون مع شركاء برنامج التوعية التمويلية، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كل الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,510
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,581
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,223

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة