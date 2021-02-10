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مجلس الأمن الدولي يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة في ليبيا

شدّد على أهمية وجود آلية فعالة ذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار

رحّب مجلس الأمن الدولي، بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي حول تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة المكلفة بقيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.

وعدّ المجلس، في بيان صادر عنه أمس، هذا الإنجاز بوصفه معلماً مهماً على مسار العملية السياسية الليبية، داعياً السلطة التنفيذية المؤقتة على الاتفاق بشكل عاجل على تشكيل حكومة جامعة وفق ما ورد في خريطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى في تونس، وإجراء التحضيرات الضرورية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وطالب المجلس، الذي يترأس أعماله لهذا الشهر وفد المملكة المتحدة، السلطة التنفيذية المؤقتة، بتحسين الخدمات وبدء عملية مصالحة وطنية شاملة، داعياً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شهر أكتوبر 2020.

وشدّد المجلس على أهمية وجود آلية فعالة ذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة.

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مجلس الأمن الدولي يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة في ليبيا
سبق

رحّب مجلس الأمن الدولي، بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي حول تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة المكلفة بقيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.

وعدّ المجلس، في بيان صادر عنه أمس، هذا الإنجاز بوصفه معلماً مهماً على مسار العملية السياسية الليبية، داعياً السلطة التنفيذية المؤقتة على الاتفاق بشكل عاجل على تشكيل حكومة جامعة وفق ما ورد في خريطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى في تونس، وإجراء التحضيرات الضرورية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وطالب المجلس، الذي يترأس أعماله لهذا الشهر وفد المملكة المتحدة، السلطة التنفيذية المؤقتة، بتحسين الخدمات وبدء عملية مصالحة وطنية شاملة، داعياً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شهر أكتوبر 2020.

وشدّد المجلس على أهمية وجود آلية فعالة ذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
10:52 AM

مجلس الأمن الدولي يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة في ليبيا

شدّد على أهمية وجود آلية فعالة ذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
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رحّب مجلس الأمن الدولي، بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي حول تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة المكلفة بقيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.

وعدّ المجلس، في بيان صادر عنه أمس، هذا الإنجاز بوصفه معلماً مهماً على مسار العملية السياسية الليبية، داعياً السلطة التنفيذية المؤقتة على الاتفاق بشكل عاجل على تشكيل حكومة جامعة وفق ما ورد في خريطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى في تونس، وإجراء التحضيرات الضرورية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وطالب المجلس، الذي يترأس أعماله لهذا الشهر وفد المملكة المتحدة، السلطة التنفيذية المؤقتة، بتحسين الخدمات وبدء عملية مصالحة وطنية شاملة، داعياً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شهر أكتوبر 2020.

وشدّد المجلس على أهمية وجود آلية فعالة ذات مصداقية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية وبرعاية الأمم المتحدة.

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