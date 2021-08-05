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"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 530981 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 512373 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8297 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10311 والحالات الحرجة 1424 حالة.

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"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 530981 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 512373 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8297 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10311 والحالات الحرجة 1424 حالة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
6,519

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 530981 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 512373 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8297 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10311 والحالات الحرجة 1424 حالة.

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