شاهد.. توثيق مظاهر حفاوة الاستقبال الرسمي الإماراتي لولي العهد

ضمّ مرافقة سرب من المقاتلات لطائرة الأمير محمد بن سلمان

وثقت قناة أبوظبي مراسم الاستقبال الرسمي المهيب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مستهلّ زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات التي بدأها أمس، في مقطع فيديو حوى كل مظاهر حفاوة الاستقبال والفعاليات الرسمية التي أعقبته.

وتضمن المقطع مشهداً لسرب من المقاتلات الإماراتية التي استقبلت طائرة ولي العهد في الأجواء، ومشهداً من الاستعراضات الجوية لسرب طائرات "فرسان الإمارات" الذي رسم عدة تشكيلات جوية مستخدماً لوني العلم السعودي، تحية لوصول الأمير محمد بن سلمان، ورقصات شعبية من الفلكلور الإماراتي، ومشهد لمصافحة ولي العهد والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وضم المقطع أيضاً مشاهد لاستعراض حرس الشرف الذي اصطف لتحية ولي العهد، والكلمة الترحيبية للشيخ محمد بن زايد بولي العهد خلال انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.