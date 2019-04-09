النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. أمن طرق جازان يضبط مهرب عمالة في الطريق إلى جدة

حاول تهريب 25 مخالفا .. وتمت متابعته واستيقافه بالقوة الجبرية

تمكنت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بمنطقة جازان، من ضبط مواطن سعودي حاول تهريب عمالة مخالفة من الجنسية الإفريقية متجهاً بهم إلى محافظة جدة؛ حيث تم استيقافه بالقوة الجبرية وضبطه.

وفي التفاصيل: رصدت دوريات أمن الطرق مركبة من طراز جيب موديل ٩٧م تسير بسرعة عالية على الطريق؛ حيث تمت متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها حاول الفرار عند مشاهدته الدوريات؛ حيث تمت محاصرته واستيقافه ليتبين انه مواطن سعودي برفقته عدد خمسة وعشرون وافدا لا يحملون إقامات وكان ينوي تهريبهم من جازان إلى جدة.

وعلى الفور تم إعداد محضر الضبط وإحالة المهرب والوافدين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. أمن طرق جازان يضبط مهرب عمالة في الطريق إلى جدة
سبق

تمكنت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بمنطقة جازان، من ضبط مواطن سعودي حاول تهريب عمالة مخالفة من الجنسية الإفريقية متجهاً بهم إلى محافظة جدة؛ حيث تم استيقافه بالقوة الجبرية وضبطه.

وفي التفاصيل: رصدت دوريات أمن الطرق مركبة من طراز جيب موديل ٩٧م تسير بسرعة عالية على الطريق؛ حيث تمت متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها حاول الفرار عند مشاهدته الدوريات؛ حيث تمت محاصرته واستيقافه ليتبين انه مواطن سعودي برفقته عدد خمسة وعشرون وافدا لا يحملون إقامات وكان ينوي تهريبهم من جازان إلى جدة.

وعلى الفور تم إعداد محضر الضبط وإحالة المهرب والوافدين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:50 PM

بالصور.. أمن طرق جازان يضبط مهرب عمالة في الطريق إلى جدة

حاول تهريب 25 مخالفا .. وتمت متابعته واستيقافه بالقوة الجبرية

A A A
ياسر العتيبي - جازان
13
7,730

تمكنت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بمنطقة جازان، من ضبط مواطن سعودي حاول تهريب عمالة مخالفة من الجنسية الإفريقية متجهاً بهم إلى محافظة جدة؛ حيث تم استيقافه بالقوة الجبرية وضبطه.

وفي التفاصيل: رصدت دوريات أمن الطرق مركبة من طراز جيب موديل ٩٧م تسير بسرعة عالية على الطريق؛ حيث تمت متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها حاول الفرار عند مشاهدته الدوريات؛ حيث تمت محاصرته واستيقافه ليتبين انه مواطن سعودي برفقته عدد خمسة وعشرون وافدا لا يحملون إقامات وكان ينوي تهريبهم من جازان إلى جدة.

وعلى الفور تم إعداد محضر الضبط وإحالة المهرب والوافدين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,440
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,689
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,265

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة