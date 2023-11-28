"هلال مكة" تُدشِّن برنامج التدريب الخاص "المسعف الكفيف" بلغة برايل

ضمن البرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع "سفراء التطوع"

دشَّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اليوم برنامج التدريب الخاص بالمكفوفين "المسعف المتطوع الكفيف" بلغة برايل، بالتعاون مع جمعية سفراء التطوع، وبحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، وذلك بالمركز الطبي الدولي بجدة.

وفي التفاصيل، أوضح "العويسي" أن برنامج "المسعف المتطوع الكفيف"، المستمر لمدة أربعة أيام، يأتي ضمن البرامج المجتمعية والتدريبية التي تنظمها الهيئة لجميع فئات المجتمع، منها المكفوفون، وتُقام لأول مرة على مستوى منطقة مكة المكرمة، ولاسيما أنها تسهم في توعية فئة غالية من المجتمع السعودي بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وطرق التعامل مع مختلف الحالات. مشيرًا إلى أن الدورة تتضمن التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة، والطرق الصحيحة لإسعافها بالشكل الصحيح، وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهلال الأحمر "997"، وأخذ المعلومات الإسعافية لحين وصول الفِرق الإسعافية للموقع.

وبيَّن "العويسي" أن الهيئة نظمت الأسبوع الماضي بفرع الهيئة بمنطقة تبوك الدورة الـ17، استفاد منها عدد من طلاب وطالبات جامعة تبوك من ذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى محاضرة توعوية، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من "1900" مستفيد ومستفيدة. داعيًا الجميع إلى التسجيل في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، والاستفادة من الدورات المقدمة من الهيئة.

يُذكر أن برنامج "المسعف الكفيف" يعـد أحد البرامج التي تتبناها هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوعية وتثقيف فئة المكفوفين بمبادئ الإسعافات الأولية، وتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ضمن برنامج سفراء الحياة.