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وزير الرياضة يستقبل نظيره الروسي ويبحثان التعاون المشترك

جرى مناقشة سبل تطوير العلاقات لخدمة الرياضيين في البلدين

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مساء اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وزير الرياضة في الاتحاد الروسي أوليغ ماتيتسين والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الطرفين في الجوانب الرياضية، وبحث إمكانية التعاون بما يُسهم بشكل فعّال لخدمة الرياضيين في البلدين الشقيقين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يستقبل نظيره الروسي ويبحثان التعاون المشترك
سبق

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مساء اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وزير الرياضة في الاتحاد الروسي أوليغ ماتيتسين والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الطرفين في الجوانب الرياضية، وبحث إمكانية التعاون بما يُسهم بشكل فعّال لخدمة الرياضيين في البلدين الشقيقين.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
11:25 PM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:19 AM

وزير الرياضة يستقبل نظيره الروسي ويبحثان التعاون المشترك

جرى مناقشة سبل تطوير العلاقات لخدمة الرياضيين في البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مساء اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وزير الرياضة في الاتحاد الروسي أوليغ ماتيتسين والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الطرفين في الجوانب الرياضية، وبحث إمكانية التعاون بما يُسهم بشكل فعّال لخدمة الرياضيين في البلدين الشقيقين.

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