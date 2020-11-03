النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

سكانها 12 شخصًا.. من هذه القرية الصغيرة انطلق التصويت بالانتخابات الأمريكية

اتبعت تقليدًا معتمدًا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"

انطلقت، رمزيًّا، انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع بدء إدلاء ناخبي قرية صغيرة تدعى "ديكسفيل نوتش"، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

ويبلغ عدد سكان القرية الصغيرة 12 شخصًا، وتقع في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، شمال شرقي الولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز"، فبتصويت السكان هناك، تكون "ديكسفيل نوتش" قد اتبعت تقليدًا معتمدًا منذ 1960، أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوّت كذلك خلال الليل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
سكانها 12 شخصًا.. من هذه القرية الصغيرة انطلق التصويت بالانتخابات الأمريكية
سبق

انطلقت، رمزيًّا، انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع بدء إدلاء ناخبي قرية صغيرة تدعى "ديكسفيل نوتش"، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

ويبلغ عدد سكان القرية الصغيرة 12 شخصًا، وتقع في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، شمال شرقي الولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز"، فبتصويت السكان هناك، تكون "ديكسفيل نوتش" قد اتبعت تقليدًا معتمدًا منذ 1960، أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوّت كذلك خلال الليل.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
10:20 AM

سكانها 12 شخصًا.. من هذه القرية الصغيرة انطلق التصويت بالانتخابات الأمريكية

اتبعت تقليدًا معتمدًا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,542

انطلقت، رمزيًّا، انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع بدء إدلاء ناخبي قرية صغيرة تدعى "ديكسفيل نوتش"، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

ويبلغ عدد سكان القرية الصغيرة 12 شخصًا، وتقع في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، شمال شرقي الولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز"، فبتصويت السكان هناك، تكون "ديكسفيل نوتش" قد اتبعت تقليدًا معتمدًا منذ 1960، أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوّت كذلك خلال الليل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,856
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,954

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة