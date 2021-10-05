النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة الأخضر مع اليابان

قبل نحو 48 ساعة على انطلاقة المباراة

كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر المباريات عن بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الياباني المقررة، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأظهرت بيانات الموقع بيع أكثر من نحو 36 ألف تذكرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر من تذاكر المباراة البالغة عددها قرابة 60 ألف تذكرة وهي الطاقة الاستيعابية لملعب الجوهرة المشعة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100 % في المباراتين اللتين سيخوضهما الأخضر، أمام اليابان، الخميس 7 أكتوبر، وأمام الصين، الثلاثاء 12 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة الأخضر مع اليابان
سبق

كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر المباريات عن بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الياباني المقررة، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأظهرت بيانات الموقع بيع أكثر من نحو 36 ألف تذكرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر من تذاكر المباراة البالغة عددها قرابة 60 ألف تذكرة وهي الطاقة الاستيعابية لملعب الجوهرة المشعة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100 % في المباراتين اللتين سيخوضهما الأخضر، أمام اليابان، الخميس 7 أكتوبر، وأمام الصين، الثلاثاء 12 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:56 PM

بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة الأخضر مع اليابان

قبل نحو 48 ساعة على انطلاقة المباراة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,366

كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر المباريات عن بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الياباني المقررة، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأظهرت بيانات الموقع بيع أكثر من نحو 36 ألف تذكرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر من تذاكر المباراة البالغة عددها قرابة 60 ألف تذكرة وهي الطاقة الاستيعابية لملعب الجوهرة المشعة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100 % في المباراتين اللتين سيخوضهما الأخضر، أمام اليابان، الخميس 7 أكتوبر، وأمام الصين، الثلاثاء 12 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,986
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة