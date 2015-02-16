النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تشرع في إجراء تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور "أوميكرون"

3 آلاف شخص سيشاركون في التجارب التي يقودها مستشفى بسانت جورج

من المقرر أن تشرع بريطانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور "أوميكرون".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن المتطوعين البريطانيين من بين أوائل الذين سيختبرون اللقاح الجديد الذي يتصدّى لـ"أوميكرون".

وأضافت أن 3 آلاف شخص سيشاركون في التجارب، التي يقودها مستشفى بسانت جورج في لندن.

ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 29 مستشفى في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد: "إن المملكة المتحدة رائدة عالمياً في البحث والتطوير الخاصين باللقاحات والأدوية".

ودعا "أي شخص مؤهل إلى المشاركة في هذا البحث الحيوي، والمشاركة في حماية البلاد لسنوات مقبلة، بينما نتعلم كيف نتكيف مع مرض كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وفي اللقاح الجديد تتعاون شركة موديرنا الأميركية مع المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا.

وتقول "موديرنا"، إن بريطانيا وخاصة معهد البحوث الصحية كانا رائدين في دراسة اللقاحات والعلاجات أثناء الوباء، حيث قاما ببناء قدرات كبيرة في هذا المضمار.

يُذكر أن شركة فايزر توشك على بدء التجارب السريرية على لقاح مماثل يستهدف المتحور "أوميكرون"، شديد العدوى.

بريطانيا أوميكرون

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تشرع في إجراء تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور "أوميكرون"
سبق

من المقرر أن تشرع بريطانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور "أوميكرون".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن المتطوعين البريطانيين من بين أوائل الذين سيختبرون اللقاح الجديد الذي يتصدّى لـ"أوميكرون".

وأضافت أن 3 آلاف شخص سيشاركون في التجارب، التي يقودها مستشفى بسانت جورج في لندن.

ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 29 مستشفى في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد: "إن المملكة المتحدة رائدة عالمياً في البحث والتطوير الخاصين باللقاحات والأدوية".

ودعا "أي شخص مؤهل إلى المشاركة في هذا البحث الحيوي، والمشاركة في حماية البلاد لسنوات مقبلة، بينما نتعلم كيف نتكيف مع مرض كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وفي اللقاح الجديد تتعاون شركة موديرنا الأميركية مع المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا.

وتقول "موديرنا"، إن بريطانيا وخاصة معهد البحوث الصحية كانا رائدين في دراسة اللقاحات والعلاجات أثناء الوباء، حيث قاما ببناء قدرات كبيرة في هذا المضمار.

يُذكر أن شركة فايزر توشك على بدء التجارب السريرية على لقاح مماثل يستهدف المتحور "أوميكرون"، شديد العدوى.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:47 AM

بريطانيا تشرع في إجراء تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور "أوميكرون"

3 آلاف شخص سيشاركون في التجارب التي يقودها مستشفى بسانت جورج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
480

من المقرر أن تشرع بريطانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور "أوميكرون".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن المتطوعين البريطانيين من بين أوائل الذين سيختبرون اللقاح الجديد الذي يتصدّى لـ"أوميكرون".

وأضافت أن 3 آلاف شخص سيشاركون في التجارب، التي يقودها مستشفى بسانت جورج في لندن.

ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 29 مستشفى في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد: "إن المملكة المتحدة رائدة عالمياً في البحث والتطوير الخاصين باللقاحات والأدوية".

ودعا "أي شخص مؤهل إلى المشاركة في هذا البحث الحيوي، والمشاركة في حماية البلاد لسنوات مقبلة، بينما نتعلم كيف نتكيف مع مرض كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وفي اللقاح الجديد تتعاون شركة موديرنا الأميركية مع المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا.

وتقول "موديرنا"، إن بريطانيا وخاصة معهد البحوث الصحية كانا رائدين في دراسة اللقاحات والعلاجات أثناء الوباء، حيث قاما ببناء قدرات كبيرة في هذا المضمار.

يُذكر أن شركة فايزر توشك على بدء التجارب السريرية على لقاح مماثل يستهدف المتحور "أوميكرون"، شديد العدوى.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة