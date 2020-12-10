النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 141 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 248 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المؤسس" الأولى شرق أوسطيًّا.. هنا جامعات سعودية في تصنيف "GMR"

قياس عالمي للجهود المستدامة للحرم الجامعي وتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة

حققت جامعة الملك عبدالعزيز، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمركز 36 عالميًّا من بين 912 جامعة عالمية في التصنيف العالمي "UI Green Metric Ranking 2020" لقياس تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة.

وجاءت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالعزيز في المرتبة الثانية محليًّا والرابعة على مستوى الشرق الأوسط والمركز (79) عالميًّا.

واحتلت جامعة القصيم المركز 293، وجامعة الملك فيصل في المركز 369، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 424، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 634، وجامعة الملك خالد في المركز 885 عالميًّا.

ويُعد تصنيف "Green Metric Ranking" تصنيفًا سنويًّا للجامعات؛ لقياس الجهود المستدامة للحرم الجامعي، ويشارك فيه (912) جامعة من (94) دولة حول العالم؛ فيما يعتبر التصنيف أداة للتعامل مع تحديات الاستدامة؛ للحد من الآثار البيئية السلبية، ويعتمد على 6 مؤشرات رئيسية هي: البنية التحتية، الطاقة، النفايات، الماء، النقل ومستوى العملية التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المؤسس" الأولى شرق أوسطيًّا.. هنا جامعات سعودية في تصنيف "GMR"
سبق

حققت جامعة الملك عبدالعزيز، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمركز 36 عالميًّا من بين 912 جامعة عالمية في التصنيف العالمي "UI Green Metric Ranking 2020" لقياس تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة.

وجاءت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالعزيز في المرتبة الثانية محليًّا والرابعة على مستوى الشرق الأوسط والمركز (79) عالميًّا.

واحتلت جامعة القصيم المركز 293، وجامعة الملك فيصل في المركز 369، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 424، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 634، وجامعة الملك خالد في المركز 885 عالميًّا.

ويُعد تصنيف "Green Metric Ranking" تصنيفًا سنويًّا للجامعات؛ لقياس الجهود المستدامة للحرم الجامعي، ويشارك فيه (912) جامعة من (94) دولة حول العالم؛ فيما يعتبر التصنيف أداة للتعامل مع تحديات الاستدامة؛ للحد من الآثار البيئية السلبية، ويعتمد على 6 مؤشرات رئيسية هي: البنية التحتية، الطاقة، النفايات، الماء، النقل ومستوى العملية التعليمية.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:29 PM

"المؤسس" الأولى شرق أوسطيًّا.. هنا جامعات سعودية في تصنيف "GMR"

قياس عالمي للجهود المستدامة للحرم الجامعي وتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة

A A A
خالد علي - الرياض
0
916

حققت جامعة الملك عبدالعزيز، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمركز 36 عالميًّا من بين 912 جامعة عالمية في التصنيف العالمي "UI Green Metric Ranking 2020" لقياس تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة.

وجاءت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالعزيز في المرتبة الثانية محليًّا والرابعة على مستوى الشرق الأوسط والمركز (79) عالميًّا.

واحتلت جامعة القصيم المركز 293، وجامعة الملك فيصل في المركز 369، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 424، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 634، وجامعة الملك خالد في المركز 885 عالميًّا.

ويُعد تصنيف "Green Metric Ranking" تصنيفًا سنويًّا للجامعات؛ لقياس الجهود المستدامة للحرم الجامعي، ويشارك فيه (912) جامعة من (94) دولة حول العالم؛ فيما يعتبر التصنيف أداة للتعامل مع تحديات الاستدامة؛ للحد من الآثار البيئية السلبية، ويعتمد على 6 مؤشرات رئيسية هي: البنية التحتية، الطاقة، النفايات، الماء، النقل ومستوى العملية التعليمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,393
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,943

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة