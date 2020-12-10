"المؤسس" الأولى شرق أوسطيًّا.. هنا جامعات سعودية في تصنيف "GMR"

قياس عالمي للجهود المستدامة للحرم الجامعي وتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة

حققت جامعة الملك عبدالعزيز، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمركز 36 عالميًّا من بين 912 جامعة عالمية في التصنيف العالمي "UI Green Metric Ranking 2020" لقياس تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة.

وجاءت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالعزيز في المرتبة الثانية محليًّا والرابعة على مستوى الشرق الأوسط والمركز (79) عالميًّا.

واحتلت جامعة القصيم المركز 293، وجامعة الملك فيصل في المركز 369، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 424، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 634، وجامعة الملك خالد في المركز 885 عالميًّا.

ويُعد تصنيف "Green Metric Ranking" تصنيفًا سنويًّا للجامعات؛ لقياس الجهود المستدامة للحرم الجامعي، ويشارك فيه (912) جامعة من (94) دولة حول العالم؛ فيما يعتبر التصنيف أداة للتعامل مع تحديات الاستدامة؛ للحد من الآثار البيئية السلبية، ويعتمد على 6 مؤشرات رئيسية هي: البنية التحتية، الطاقة، النفايات، الماء، النقل ومستوى العملية التعليمية.