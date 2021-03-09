أعلنت قيادة التحالف اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة"؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أعلنت قيادة التحالف اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة"؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
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اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-09
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
08:24 AM
اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أعلنت قيادة التحالف اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة"؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
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