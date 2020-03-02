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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ "أحمد آل خليفة"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملك البحرين الملك حمد آل خليفة وفاة الشيخ أحمد آل خليفة

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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ "أحمد آل خليفة"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب".

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:48 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:09 PM

القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ "أحمد آل خليفة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب".

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