النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل فيروس كورونا

شهدت انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة خلال الأسابيع الماضية

شهدت مكة المكرمة؛ انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية؛ حيث لم يتبق سوى 857 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من بين 32 ألف حالة سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شهدتها العاصمة المقدسة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 32000 حالة، منها 30449 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بينما توفي من جراء الفيروس 694 حالة رحمهم الله جميعًا.


ولم يتبق سوى 857 حالة نشطة في العاصمة المقدسة، أغلبها حالات مستقرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل فيروس كورونا
سبق

شهدت مكة المكرمة؛ انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية؛ حيث لم يتبق سوى 857 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من بين 32 ألف حالة سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شهدتها العاصمة المقدسة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 32000 حالة، منها 30449 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بينما توفي من جراء الفيروس 694 حالة رحمهم الله جميعًا.


ولم يتبق سوى 857 حالة نشطة في العاصمة المقدسة، أغلبها حالات مستقرة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
11:50 PM

من بين 32 ألفًا .. 857 حالة تبقت في مكة تحمل فيروس كورونا

شهدت انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة خلال الأسابيع الماضية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,103

شهدت مكة المكرمة؛ انخفاضًا ملموسًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية؛ حيث لم يتبق سوى 857 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من بين 32 ألف حالة سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار الفيروس حتى اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شهدتها العاصمة المقدسة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 32000 حالة، منها 30449 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، بينما توفي من جراء الفيروس 694 حالة رحمهم الله جميعًا.


ولم يتبق سوى 857 حالة نشطة في العاصمة المقدسة، أغلبها حالات مستقرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,944
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,687
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,591

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة