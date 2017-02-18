"العصيمي" يتوقع تغير الأجواء بالتزامن مع منخفض جوي.. السبت والأحد

يصاحبه عدد من الظواهر الجوية.. بينها تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك

توقَّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية والباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، ‏منخفضاً جوياً يومي السبت والأحد المقبلين، سيغير من الأجواء التي ظلت مستقرة خلال الأيام الماضية.

وقال "العصيمي": لا يتوقع أن يكون المنخفض غزير الأمطار، ولكنه يتميز بعدد من الظواهر الجوية مثل فرص الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، والعواصف الرملية التي قد تكون قوية، ويتوقع عبور جبهة باردة مساء السبت وجبهة باردة ثانية يوم الأحد.

وأضاف: يترافق المنخفض الجوي مع كتلة علوية شديدة البرودة كذلك انخفاض سطحي وعبور جبهات باردة نشطة؛ ولذلك يتوقع نشاط ملحوظ للرياح السطحية وفرص تكون موجات غبارية كثيفة قد تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وخصوصاً مساء السبت، ويوم الأحد في مناطق شمال ووسط وشمال شرق المملكة.

وبالنسبة لفرص الأمطار، أردف "العصيمي": من المتوقع هطولها على منطقة تبوك وتشمل السواحل وأجزاء من منطقة الجوف، وكذلك مناطق امتداد الجبهة الباردة الأولى مساء السبت في عفيف، والدوادمي، والوشم، والقصيم، والزلفي، وشمال سدير، وما بين حفر الباطن، ورفحاء، إضافة إلى أجزاء من مناطق عسير، وجازان، مع فرص لتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك مساء السبت.

وتابع: ‏"من المتوقع أن تكون فرص الأمطار المتفرقة مع الجبهة الباردة الأولى مساء السبت، بينما تكون الجبهة الباردة الثانية يوم الأحد جافة مع رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

واختتم بالقول: سيكون هناك تغير لدرجات الحرارة الشديد من طقس شبه حار يومي الجمعة والسبت إلى طقس بارد ابتداء من الأحد، وهذا أحد أسباب توقع العواصف الرملية.