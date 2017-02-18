النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1376 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2596 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"العصيمي" يتوقع تغير الأجواء بالتزامن مع منخفض جوي.. السبت والأحد

يصاحبه عدد من الظواهر الجوية.. بينها تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك

توقَّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية والباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، ‏منخفضاً جوياً يومي السبت والأحد المقبلين، سيغير من الأجواء التي ظلت مستقرة خلال الأيام الماضية.

وقال "العصيمي": لا يتوقع أن يكون المنخفض غزير الأمطار، ولكنه يتميز بعدد من الظواهر الجوية مثل فرص الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، والعواصف الرملية التي قد تكون قوية، ويتوقع عبور جبهة باردة مساء السبت وجبهة باردة ثانية يوم الأحد.

وأضاف: يترافق المنخفض الجوي مع كتلة علوية شديدة البرودة كذلك انخفاض سطحي وعبور جبهات باردة نشطة؛ ولذلك يتوقع نشاط ملحوظ للرياح السطحية وفرص تكون موجات غبارية كثيفة قد تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وخصوصاً مساء السبت، ويوم الأحد في مناطق شمال ووسط وشمال شرق المملكة.

وبالنسبة لفرص الأمطار، أردف "العصيمي": من المتوقع هطولها على منطقة تبوك وتشمل السواحل وأجزاء من منطقة الجوف، وكذلك مناطق امتداد الجبهة الباردة الأولى مساء السبت في عفيف، والدوادمي، والوشم، والقصيم، والزلفي، وشمال سدير، وما بين حفر الباطن، ورفحاء، إضافة إلى أجزاء من مناطق عسير، وجازان، مع فرص لتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك مساء السبت.

وتابع: ‏"من المتوقع أن تكون فرص الأمطار المتفرقة مع الجبهة الباردة الأولى مساء السبت، بينما تكون الجبهة الباردة الثانية يوم الأحد جافة مع رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

واختتم بالقول: سيكون هناك تغير لدرجات الحرارة الشديد من طقس شبه حار يومي الجمعة والسبت إلى طقس بارد ابتداء من الأحد، وهذا أحد أسباب توقع العواصف الرملية.

خبير الطقس عبدالله العصيمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العصيمي" يتوقع تغير الأجواء بالتزامن مع منخفض جوي.. السبت والأحد
سبق

توقَّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية والباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، ‏منخفضاً جوياً يومي السبت والأحد المقبلين، سيغير من الأجواء التي ظلت مستقرة خلال الأيام الماضية.

وقال "العصيمي": لا يتوقع أن يكون المنخفض غزير الأمطار، ولكنه يتميز بعدد من الظواهر الجوية مثل فرص الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، والعواصف الرملية التي قد تكون قوية، ويتوقع عبور جبهة باردة مساء السبت وجبهة باردة ثانية يوم الأحد.

وأضاف: يترافق المنخفض الجوي مع كتلة علوية شديدة البرودة كذلك انخفاض سطحي وعبور جبهات باردة نشطة؛ ولذلك يتوقع نشاط ملحوظ للرياح السطحية وفرص تكون موجات غبارية كثيفة قد تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وخصوصاً مساء السبت، ويوم الأحد في مناطق شمال ووسط وشمال شرق المملكة.

وبالنسبة لفرص الأمطار، أردف "العصيمي": من المتوقع هطولها على منطقة تبوك وتشمل السواحل وأجزاء من منطقة الجوف، وكذلك مناطق امتداد الجبهة الباردة الأولى مساء السبت في عفيف، والدوادمي، والوشم، والقصيم، والزلفي، وشمال سدير، وما بين حفر الباطن، ورفحاء، إضافة إلى أجزاء من مناطق عسير، وجازان، مع فرص لتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك مساء السبت.

وتابع: ‏"من المتوقع أن تكون فرص الأمطار المتفرقة مع الجبهة الباردة الأولى مساء السبت، بينما تكون الجبهة الباردة الثانية يوم الأحد جافة مع رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

واختتم بالقول: سيكون هناك تغير لدرجات الحرارة الشديد من طقس شبه حار يومي الجمعة والسبت إلى طقس بارد ابتداء من الأحد، وهذا أحد أسباب توقع العواصف الرملية.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:37 PM

"العصيمي" يتوقع تغير الأجواء بالتزامن مع منخفض جوي.. السبت والأحد

يصاحبه عدد من الظواهر الجوية.. بينها تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
2,739

توقَّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية والباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، ‏منخفضاً جوياً يومي السبت والأحد المقبلين، سيغير من الأجواء التي ظلت مستقرة خلال الأيام الماضية.

وقال "العصيمي": لا يتوقع أن يكون المنخفض غزير الأمطار، ولكنه يتميز بعدد من الظواهر الجوية مثل فرص الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، والعواصف الرملية التي قد تكون قوية، ويتوقع عبور جبهة باردة مساء السبت وجبهة باردة ثانية يوم الأحد.

وأضاف: يترافق المنخفض الجوي مع كتلة علوية شديدة البرودة كذلك انخفاض سطحي وعبور جبهات باردة نشطة؛ ولذلك يتوقع نشاط ملحوظ للرياح السطحية وفرص تكون موجات غبارية كثيفة قد تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وخصوصاً مساء السبت، ويوم الأحد في مناطق شمال ووسط وشمال شرق المملكة.

وبالنسبة لفرص الأمطار، أردف "العصيمي": من المتوقع هطولها على منطقة تبوك وتشمل السواحل وأجزاء من منطقة الجوف، وكذلك مناطق امتداد الجبهة الباردة الأولى مساء السبت في عفيف، والدوادمي، والوشم، والقصيم، والزلفي، وشمال سدير، وما بين حفر الباطن، ورفحاء، إضافة إلى أجزاء من مناطق عسير، وجازان، مع فرص لتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك مساء السبت.

وتابع: ‏"من المتوقع أن تكون فرص الأمطار المتفرقة مع الجبهة الباردة الأولى مساء السبت، بينما تكون الجبهة الباردة الثانية يوم الأحد جافة مع رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

واختتم بالقول: سيكون هناك تغير لدرجات الحرارة الشديد من طقس شبه حار يومي الجمعة والسبت إلى طقس بارد ابتداء من الأحد، وهذا أحد أسباب توقع العواصف الرملية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة