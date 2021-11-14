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لتجنب فشل 2018.. إيرلندا بوابة إيطاليا لمونديال 2022

يأمل المنتخب الإيطالي الاستفادة من فرصة أخيرة غدًا للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2022 وعدم تكرار فشل 2018 وسيناريو 1958 عندما يواجه إيرلندا الشمالية، فيما ستكون المهمة أسهل أمام نظيره الإنجليزي أمام منتخب سان مارينو المتواضع لحجز بطاقة إلى المونديال القطري.


وتعادُل الإيطاليين مع سويسرا في روما 1-1، سيجبرهم على الفوز في بلفاست ضد الإيرلنديين الشماليين الذين ما زالوا خطرين، حتى ولو لم يعد لديهم أي فرصة للتأهل.


ويتصدّر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بـ15 نقطة، ولكن بفارق هدفين فقط مع سويسرا التي تشاركه الرصيد نفسه.


ومن ثم تسعى إيطاليا إلى عدم تكرار الذكرى المؤلمة بفشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018، التي كانت حينها المرة الأولى التي يغيب فيها المنتخب الإيطالي عن كأس العالم منذ 60 عامًا.


والمفارقة أنه في العام 1958 غابت إيطاليا عن المونديال من بوابة بلفاست نفسها، عندما خسرت في المباراة الإقصائية الحاسمة أمام إيرلندا الشمالية 2-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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لتجنب فشل 2018.. إيرلندا بوابة إيطاليا لمونديال 2022
سبق

يأمل المنتخب الإيطالي الاستفادة من فرصة أخيرة غدًا للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2022 وعدم تكرار فشل 2018 وسيناريو 1958 عندما يواجه إيرلندا الشمالية، فيما ستكون المهمة أسهل أمام نظيره الإنجليزي أمام منتخب سان مارينو المتواضع لحجز بطاقة إلى المونديال القطري.


وتعادُل الإيطاليين مع سويسرا في روما 1-1، سيجبرهم على الفوز في بلفاست ضد الإيرلنديين الشماليين الذين ما زالوا خطرين، حتى ولو لم يعد لديهم أي فرصة للتأهل.


ويتصدّر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بـ15 نقطة، ولكن بفارق هدفين فقط مع سويسرا التي تشاركه الرصيد نفسه.


ومن ثم تسعى إيطاليا إلى عدم تكرار الذكرى المؤلمة بفشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018، التي كانت حينها المرة الأولى التي يغيب فيها المنتخب الإيطالي عن كأس العالم منذ 60 عامًا.


والمفارقة أنه في العام 1958 غابت إيطاليا عن المونديال من بوابة بلفاست نفسها، عندما خسرت في المباراة الإقصائية الحاسمة أمام إيرلندا الشمالية 2-1.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
04:59 PM

لتجنب فشل 2018.. إيرلندا بوابة إيطاليا لمونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يأمل المنتخب الإيطالي الاستفادة من فرصة أخيرة غدًا للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2022 وعدم تكرار فشل 2018 وسيناريو 1958 عندما يواجه إيرلندا الشمالية، فيما ستكون المهمة أسهل أمام نظيره الإنجليزي أمام منتخب سان مارينو المتواضع لحجز بطاقة إلى المونديال القطري.


وتعادُل الإيطاليين مع سويسرا في روما 1-1، سيجبرهم على الفوز في بلفاست ضد الإيرلنديين الشماليين الذين ما زالوا خطرين، حتى ولو لم يعد لديهم أي فرصة للتأهل.


ويتصدّر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بـ15 نقطة، ولكن بفارق هدفين فقط مع سويسرا التي تشاركه الرصيد نفسه.


ومن ثم تسعى إيطاليا إلى عدم تكرار الذكرى المؤلمة بفشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018، التي كانت حينها المرة الأولى التي يغيب فيها المنتخب الإيطالي عن كأس العالم منذ 60 عامًا.


والمفارقة أنه في العام 1958 غابت إيطاليا عن المونديال من بوابة بلفاست نفسها، عندما خسرت في المباراة الإقصائية الحاسمة أمام إيرلندا الشمالية 2-1.

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