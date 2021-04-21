﻿ضمن مشروع ولي العهد ..افتتاح جامع عقلة الصقور التاريخي بعد ترميمه

السويلم : المساجد التاريخية هوية مميزة لأبناء الوطن وتربطه بخطى الأجداد

افتتح الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، مساء أمس 19إبريل 2021 – 7 رمضان 1442هـ، جامع محافظة عقلة الصقور التاريخي ، بعد ترميمه ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة.

ويتكون مسجد عقلة الصقور التاريخي بعد تطويره، من بيت الصلاة وسرحة المسجد، والخلوة، ومصلى للنساء ، دورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء، ومخزن، ويتسع لـ (250) مصليًا.

وقال "السويلم" بعد زيارته للجامع والصلاة فيه صلاة العشاء والتراويح : "نفخر في هذه البلاد المباركة بقيادة حكيمة رشيدة ترتسم منهج مؤسس كيانها المبارك بالحرص والعناية ببيوت الله إنشاءً وترميمًا وصيانةً وتأهيلاً".

وأضاف: "إن المساجد التاريخية لها عمقها التاريخي والثقافي وهي هوية مميزة لأبناء الوطن إذ ترتبط بتاريخ البلاد والسير على خطى الأجداد الذين قدموا أنفسهم وأموالهم لخدمة الدين وتأسيس دولة إسلامية خالدة".

وسأل "السويلم" الله تعالى أن يجزي سمو ولي العهد خير الجزاء على مبادرته الكريمة التي شهدتها عدة مساجد في المملكة ومن ضمنها أيضًا في منطقة القصيم مسجد العجلان في بريدة، ومسجد المقبل بالبصر، ومسجد البرقاء بمحافظة الأسياح.

ويقع مسجد عقلة الصقور التراثي شمال شرق محافظة عقلة الصقور، ويرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1341هـ ، ويعد من المباني التراثية المتميزة والمتبقية من البلدة التراثية القديمة بالمحافظة.

ويعد المسجد من أقدم المساجد التراثية بمحافظة عقلة الصقور، وقد كان المسجد الوحيد بالمنطقة، وكان يأتيه أهالي المنطقة والمناطق المجاورة للصلاة فيه صلاة الجمعة، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات.

وكان أهالي المنطقة يتعلمون فيه القراءة والقرآن الكريم، كما كان للمسجد دور اجتماعي بارز حيث تعقد فيه اجتماعات الأهالي لمناقشة أمورهم اليومية وحل المشاكل والمنازعات. ويتميز المسجد ببنائه على الطراز النجدي من الطين والحجر، وسقفه من مرابيع وألواح خشبية، وتبلغ مساحته الكلية نحو (480م2) ويتسع لنحو (230) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وسرحة، وخلوة، وحوض مياه وأماكن للوضوء.

ويتكون مسجد عقلة الصقور التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد، والخلوة، ومصلى للنساء، دورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء، ومخزن، ويتسع لـ (250) مصليًا.

وكان "السويلم" قد تفقد خلال الجولة جامع الشيخ عبدالله بن محمد العذل، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 90 ألف متر ويتكون من طابقين، كما تفقد عدة مساجد في عقلة الصقور.

واختتم زيارته لمحافظة "السويلم" بتفقد المبنى الجديد لإدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عقلة الصقور، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الإدارة يوسف دليم الحربي عن أقسام المبنى وملحقاته.