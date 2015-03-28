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اليابان تجهّز لإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على التطعيم لتعزيز السفر

ستدار على المحمول مما يتيح لحاملها إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب الطائرة

ذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية يوم أمس السبت، أن اليابان تجهز لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وبهذه الخطوة تنضم اليابان إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة، تهدف إلى تعزيز السفر الدولي وفق "رويترز".

وقال التقرير إن الشهادة ستدار على تطبيق بالهاتف المحمول؛ مما يتيح لحاملها إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب الطائرة أو النزول في الفنادق.

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اليابان تجهّز لإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على التطعيم لتعزيز السفر
سبق

ذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية يوم أمس السبت، أن اليابان تجهز لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وبهذه الخطوة تنضم اليابان إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة، تهدف إلى تعزيز السفر الدولي وفق "رويترز".

وقال التقرير إن الشهادة ستدار على تطبيق بالهاتف المحمول؛ مما يتيح لحاملها إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب الطائرة أو النزول في الفنادق.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
09:36 AM

اليابان تجهّز لإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على التطعيم لتعزيز السفر

ستدار على المحمول مما يتيح لحاملها إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية يوم أمس السبت، أن اليابان تجهز لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وبهذه الخطوة تنضم اليابان إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة، تهدف إلى تعزيز السفر الدولي وفق "رويترز".

وقال التقرير إن الشهادة ستدار على تطبيق بالهاتف المحمول؛ مما يتيح لحاملها إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب الطائرة أو النزول في الفنادق.

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