ذراعان والحوضان يلتقيان في السعودية.. "الزعاق" يتوقع أجواء 10 أيام مقبلة

قال: الأراضي الموسومة تنقسم إلى طينية وهي الأفضل ثم رملية وبعدها الحصحاصة

توقع الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، أجواءً مستقرة طوال الأيام العشرة المقبلة، مع برودة محسوسة آخر الليل والصباح الباكر.

وقال "الزعاق": "مع دخول نجم المربعانية الثاني -16 ديسمبر- تدخل علينا حالة ماطرة مبشرة بخير".

وأضاف: "السحب الماطرة ستؤثر في المناطق نفسها التي شهدتها الحالات المنصرمة، ولهذا سُمي الوسم وسماً؛ لأن المطر يسم المنطقة ثم يعود إليها، وهذه الحالة لها ذراعان، الأول في بحر العرب ويؤثر في سلطنة عُمان والإمارات واليمن، وذراع البحر المتوسط الذي يؤثر في بلاد الشام والعراق، ويلتقي الحوضان في السعودية.

وأردف: الأراضي الموسومة تنقسم إلى: الطينية، وهي الأفضل، ثم الرملية، وبعدها الحصحاصة.