الخريجي يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي

ناقش معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي؛ في الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.