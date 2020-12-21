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الخريجي يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي

ناقش معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي؛ في الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخريجي يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي
سبق

استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي؛ في الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:10 PM

الخريجي يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي

ناقش معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي؛ في الوزارة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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