فلسطين تسجل 1268 إصابةً جديدة بكورونا و 286 حالة بالكويت

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 29 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2056 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوَفَيَات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 118 مريضاً في غرف العناية، بينهم 28 مريضاً موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.



الكويت

سجلت الكويت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150584 ، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 934 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 233 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.