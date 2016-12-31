النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين تسجل 1268 إصابةً جديدة بكورونا و 286 حالة بالكويت

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 29 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2056 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوَفَيَات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 118 مريضاً في غرف العناية، بينهم 28 مريضاً موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الكويت
سجلت الكويت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150584 ، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 934 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 233 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فلسطين تسجل 1268 إصابةً جديدة بكورونا و 286 حالة بالكويت
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 29 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2056 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوَفَيَات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 118 مريضاً في غرف العناية، بينهم 28 مريضاً موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الكويت
سجلت الكويت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150584 ، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 934 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 233 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
05:06 PM

فلسطين تسجل 1268 إصابةً جديدة بكورونا و 286 حالة بالكويت

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
78

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 29 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2056 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوَفَيَات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 118 مريضاً في غرف العناية، بينهم 28 مريضاً موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الكويت
سجلت الكويت 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150584 ، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 934 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 47 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3133 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 233 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146517 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,805
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,492

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة