الاتفاق يجري تدريبه الرئيس قبل مواجهة الاتحاد.. المالكي وهزاع : سنقاتل للظفر بالنقاط الثلاث

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.



يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة الاتحاد يوم السبت المقبل عند الساعة الـ6 مساءً وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021.



وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين وقائية مع المعد البدني، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، أدى بعدها الفريق مناورة تكتيكية، واختتم المران بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.



وفي سياق متصل شدد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكابتن أحمد المالكي على أهمية مواجهة الاتحاد في انطلاقة الدور الثاني من الدوري والتي تتطلب تحقيق النقاط الثلاث للتقدم في سلم ترتيب.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب المهاجم هزاع الهزاع عصر اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن استعدادات الاتفاق قبل استضافة الاتحاد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020-2021 .



وقال المالكي في بداية حديثه: "استعددنا بشكل جيد لمواجهة الاتحاد المهمة، وسنسعى أن نظهر بشكل يرضينا ويرضي جمهورنا الغالي".



‎وأضاف: "ندرك صعوبة المباراة، فالاتحاد يملك هجومًا خطيرًا، ولكننا قادرون على الحد منهم وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصار".



في المقابل شدد مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع على أن فريقه لن يقبل إلا بتحقيق النقاط الثلاث؛ مشيرًا إلى أنه يدرك صعوبة المباراة إلا أنه يستشعر حماس زملائه اللاعبين خلال الإعداد للظفر بالنقاط الثلاث.