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أمريكا تسجل أكثر من 227 ألف إصابة جديدة بكورونا و3541 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 20,960,096 والوفيات 356,005 أشخاص

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,692 إصابة و 3,541 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 20,960,096 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 356,005 حالات.

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أمريكا تسجل أكثر من 227 ألف إصابة جديدة بكورونا و3541 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,692 إصابة و 3,541 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 20,960,096 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 356,005 حالات.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
11:35 PM

أمريكا تسجل أكثر من 227 ألف إصابة جديدة بكورونا و3541 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 20,960,096 والوفيات 356,005 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 227,692 إصابة و 3,541 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 20,960,096 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 356,005 حالات.

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