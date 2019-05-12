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جامعة بيشة تعلن بدء التسجيل في الفصل الصيفي.. الأحد المقبل

عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الطلابية على موقع الجامعة الإلكتروني

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة اليوم، خطة التسجيل والتقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للعام 1440-1441هـ، الذي يبدأ 8 شوال المقبل وينتهي في 2 ذي الحجة المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي، أن التسجيل في الفصل الصيفي سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد المقبل 24 رمضان 1441هـ حتى نهاية يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الطلابية على موقع الجامعة الإلكتروني.

وأشار الدكتور القرشي إلى طرح 85 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الآداب، و20 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الأعمال، و9 مقررات لطالبات كلية الاقتصاد المنزلي، و13 مقرراً لطلاب وطالبات كلية التربية، و 60 مقرراً لطلاب وطالبات كلية العلوم، و22 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الحاسبات، و4 مقررات لطلاب كلية الطب، و13 لطلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية، و12 مقرراً لطلاب كلية الهندسة، و 42 مقرراً لطلاب وطالبات السنة التحضيرية، و34 مقرراً لطلاب وطالبات كلية المجتمع.

جامعة بيشة الفصل الصيفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة بيشة تعلن بدء التسجيل في الفصل الصيفي.. الأحد المقبل
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة اليوم، خطة التسجيل والتقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للعام 1440-1441هـ، الذي يبدأ 8 شوال المقبل وينتهي في 2 ذي الحجة المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي، أن التسجيل في الفصل الصيفي سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد المقبل 24 رمضان 1441هـ حتى نهاية يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الطلابية على موقع الجامعة الإلكتروني.

وأشار الدكتور القرشي إلى طرح 85 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الآداب، و20 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الأعمال، و9 مقررات لطالبات كلية الاقتصاد المنزلي، و13 مقرراً لطلاب وطالبات كلية التربية، و 60 مقرراً لطلاب وطالبات كلية العلوم، و22 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الحاسبات، و4 مقررات لطلاب كلية الطب، و13 لطلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية، و12 مقرراً لطلاب كلية الهندسة، و 42 مقرراً لطلاب وطالبات السنة التحضيرية، و34 مقرراً لطلاب وطالبات كلية المجتمع.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:28 PM

جامعة بيشة تعلن بدء التسجيل في الفصل الصيفي.. الأحد المقبل

عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الطلابية على موقع الجامعة الإلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة اليوم، خطة التسجيل والتقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للعام 1440-1441هـ، الذي يبدأ 8 شوال المقبل وينتهي في 2 ذي الحجة المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي، أن التسجيل في الفصل الصيفي سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد المقبل 24 رمضان 1441هـ حتى نهاية يوم الخميس 28 رمضان 1441هـ، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الطلابية على موقع الجامعة الإلكتروني.

وأشار الدكتور القرشي إلى طرح 85 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الآداب، و20 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الأعمال، و9 مقررات لطالبات كلية الاقتصاد المنزلي، و13 مقرراً لطلاب وطالبات كلية التربية، و 60 مقرراً لطلاب وطالبات كلية العلوم، و22 مقرراً لطلاب وطالبات كلية الحاسبات، و4 مقررات لطلاب كلية الطب، و13 لطلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية، و12 مقرراً لطلاب كلية الهندسة، و 42 مقرراً لطلاب وطالبات السنة التحضيرية، و34 مقرراً لطلاب وطالبات كلية المجتمع.

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