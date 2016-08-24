"حنين بكر".. شابة سعودية تدرس الدماغ وترسم الشعور

قالت إنها تجد في الرسم متنفساً رحباً

"أنا أدرس الدماغ وأرسم الشعور".. بهذه الكلمات وصفت الشابة السعودية "حنين بكر أبو راسين" نفسها، معبّرة عن ثقتها بنفسها وحبها لتخصصها الدراسي الذي تجده مكملاً لهوايتها المحببة "الرسم".

وفي أحد أركان معرض برواز الفني بمدينة الجبيل الصناعية، تقف "حنين" بكل حماس لتستقبل زوار المعرض الذين تستوقفهم لوحتها لتشرح لهم كيف استطاعت من خلال ريشتها أن تحلق خارج أسوار منزلها رغم قيود الحجر المنزلي أثناء جائحة كورونا، وتؤكد أنها من خلال لوحتها التي أطلقت عليها اسم "الرسم تحت ضوء القمر" تعبر عن رغبتها في ذلك الحين بالخروج من المنزل، واستنشاق نسمات الهواء العليل على شاطئ البحر، والاستمتاع برسم الأمواج تحت ضوء القمر، وذلك ما تحقق من خلال ريشتها وألوانها الزاهية.

وتحرص الشابة "حنين" على تطوير موهبتها من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات التي تقيمها الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، حيث تطور مهاراتها، وتتعرف على المزيد من المسارات والأساليب الفنية الحديثة من خلال الاحتكاك بفنانين وفنانات من جنسيات ومدارس فنية متنوعة.

يذكر أن معرض برواز الفني، الذي نظمته "جسفت الجبيل"، في مركز المعرفة والإبداع بمدينة الجبيل الصناعية؛ قد اختتم فعالياته مؤخراً، فيما تجري "جسفت الجبيل" تحضيراتها لإقامة معرض فني آخر احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 91.



