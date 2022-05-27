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"المياه الوطنية": لا صحة لما أُثير حول تولي شركة فرنسية قيادة الشركة

قالت إنها مجرد شائعات وادعاءات لا ‎‏تمت للواقع بصلة وبشكل مطلق

نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا ‎‏تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق.

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"المياه الوطنية": لا صحة لما أُثير حول تولي شركة فرنسية قيادة الشركة
سبق

نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا ‎‏تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:00 AM

"المياه الوطنية": لا صحة لما أُثير حول تولي شركة فرنسية قيادة الشركة

قالت إنها مجرد شائعات وادعاءات لا ‎‏تمت للواقع بصلة وبشكل مطلق

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عبدالله الراجحي - جدة
9
1,824

نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا ‎‏تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق.

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