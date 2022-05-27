نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق.
"المياه الوطنية": لا صحة لما أُثير حول تولي شركة فرنسية قيادة الشركة
قالت إنها مجرد شائعات وادعاءات لا تمت للواقع بصلة وبشكل مطلق
نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق.
اعلان
"المياه الوطنية": لا صحة لما أُثير حول تولي شركة فرنسية قيادة الشركةعبدالله الراجحي سبق 2019-05-27
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:00 AM
"المياه الوطنية": لا صحة لما أُثير حول تولي شركة فرنسية قيادة الشركة
قالت إنها مجرد شائعات وادعاءات لا تمت للواقع بصلة وبشكل مطلق
نفت شركة المياه الوطنية في بيان لها ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي شركة فرنسية بقيادات يقارب عددهم ١٢٢ من جنسيات عربية، يتمتعون بمزايا وظيفية، مهام شركة المياه الوطنية. وقالت الشركة إن ما يتم تناقله مجرد شائعات عارية من الصحة تمامًا بمضامينها كافة، ومعلومات لا تمت للواقع بصلة، وبشكل مطلق.
اعلان
200 مليون
26 ديسمبر
22,909
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
30,851
29 مليار ..
25 أكتوبر
18,156
31.1 مليار ..
23 إبريل
32,477
رمضان بين جيلَيْن!
صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟
عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟
صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!
محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!
عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!
وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟
ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!
ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!
محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!
عبدالرحمن القحطاني