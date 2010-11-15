"صحة جازان" تنجح بإعادة41 % من مرضى العيون للعلاج داخل المنطقة

إجراء 599 عملية جراحية في تخصصات الأطفال والحول وجراحة الشبكية

نجحت المديرية العامة للشؤون الصحة بجازان عبر مركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في خفض نسبة الإحالات الطبية للمرضى إلى المراكز المتقدمة خارج المنطقة خلال هذا العام إلى 59 %.

وأوضحت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات مركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بلغ أكثر من 6 آلاف مستفيد تلقوا خدماتهم التخصصية منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من هذا العام 2021 م، فيما أجريت 599 عملية جراحية في عددٍ من تخصصات العيون مثل تخصصات الأطفال والحول، وجراحة الشبكية، والماء الأبيض والأزرق، والتثبت الضوئي، مشيرةً إلى عدد المستفيدين من خدمات فحص قاع العين 896 مستفيدًا.

كما توسع المركز في تقديم خدماته التخصصية كإجراء جراحات الماء الأزرق وزراعة القرنية، وإجراء العديد من العمليات النوعية التي أُجريت للمرضى وتكللت بالنجاح.

من جهة أخرى حققت صحة منطقة جازان على نتائج متقدمة ومتميزة في مؤشر رضا تجربة المرضى عن الخدمات الصحية خلال النصف الأول من العام 2021 م على مستوى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة المنتشرة في المملكة، والذي يعد من أهم المؤشرات الصادرة من وزارة الصحة، لكون نتائجه تعتمد وبشكل كلي على تقييم المرضى بأنفسهم بعد تلقيهم للخدمة في المنشأة الصحية، مما تؤكد حرص صحة جازان على الارتقاء بكل الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين وعبر كل المراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في مختلف محافظات منطقة جازان.

وتؤكد هذه النتائج التي حققتها صحة جازان في مؤشر رضا تجربة المريض عبر مختلف الخدمات الصحية، الجهود الحثيثة والمبذولة من المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم والذي يعمل على مدار الــ 24 ساعة على متابعة أداء المراكز الصحية والمستشفيات عند تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، وذلك من خلال غرفة المراقبة التي تضم أكثر من 55 شاشة مزودة بأحدث البرامج الرقمية.

وتعمل على عرض نتائج أداء الأقسام العلاجية بالمستشفيات وكذلك أداء المراكز الصحية، ومن ثم عرض هذه النتائج عبر لوحات البيانات والمؤشرات، والتي تساعد من خلال هذه النتائج في إجراء الدراسات التحليلية من قِبل المختصين ذي الكفاءة العالية من أبناء وبنات الوطن، والتنبؤ لظهور المشكلات المستقبلية لا سمح الله، ومن ثم عرضها على أصحاب القرار للمعالجة المباشرة.

وأسهمت جهود المركز في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية ، وذلك من خلال النتائج المتميزة التي تحققت عبر مؤشر رضا تجربة المريض والصادرة عن وزارة الصحة؛ إذ أوضحت نتائج هذا المؤشر النسب العالية التي تحققت في خدمات المراكز الصحية المنتشرة في مختلف أرجاء منطقة جازان، إضافة إلى خدمات مراكز الغسيل الكلوي ومركز النمو والسلوك وكذلك خدمات فحص ما قبل الزواج، والرعاية الصحية المنزلية، والخدمات النفسية، وخدمات الأشعة والتي حققت تميزًا على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.