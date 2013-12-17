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في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة: 31 حالة حرجة وحالتا وفاة

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (80) حالة مؤكدة وتعافي(92) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (31) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(550622) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (539885) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8860) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والساتفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة: 31 حالة حرجة وحالتا وفاة
سبق

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (80) حالة مؤكدة وتعافي(92) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (31) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(550622) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (539885) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8860) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والساتفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
03:54 PM

في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة: 31 حالة حرجة وحالتا وفاة

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,526

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (80) حالة مؤكدة وتعافي(92) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (31) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(550622) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (539885) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8860) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والساتفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,621
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,812
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,420

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