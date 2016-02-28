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الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن بركان إيطاليا الثائر إلى شلالات نياجرا المتجمدة تجدون أبرز وأغرب وأطرف الصور.


1- مباراة هوكي جليد على ضفاف بحيرة تاهو في منطقة سييرا بولاية نيفادا في الولايات المتحدة



2- انعكاس ضوء الشمس على شلال النار في متنزه يوسمايت الوطني بكاليفورنيا



3- لانش إنقاذ يبحر في أحد الأحياء الغارقة بسبب الفيضانات في إندونيسيا



4- بركان جبل إتنا الأكثر نشاطًا في أوروبا ينثر حممه الملتهبة خلف الكنيسة الأم في زافيرانا إتنيا بإيطاليا



5- ثوران بركاني عنيف لبركان جبل إتنا في إيطاليا



6- مشهد لتجمد المنطقة المحيطة بشلالات نياجرا الشهيرة



7- خروف أسترالي تائه يحمل 35 كيلوجرامًا من الصوف قبل جزه



8- مركبة بيرسيفرانس الفضائية التابعة لـ"ناسا" على كوكب المريخ الأحمر






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الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن بركان إيطاليا الثائر إلى شلالات نياجرا المتجمدة تجدون أبرز وأغرب وأطرف الصور.


1- مباراة هوكي جليد على ضفاف بحيرة تاهو في منطقة سييرا بولاية نيفادا في الولايات المتحدة



2- انعكاس ضوء الشمس على شلال النار في متنزه يوسمايت الوطني بكاليفورنيا



3- لانش إنقاذ يبحر في أحد الأحياء الغارقة بسبب الفيضانات في إندونيسيا



4- بركان جبل إتنا الأكثر نشاطًا في أوروبا ينثر حممه الملتهبة خلف الكنيسة الأم في زافيرانا إتنيا بإيطاليا



5- ثوران بركاني عنيف لبركان جبل إتنا في إيطاليا



6- مشهد لتجمد المنطقة المحيطة بشلالات نياجرا الشهيرة



7- خروف أسترالي تائه يحمل 35 كيلوجرامًا من الصوف قبل جزه



8- مركبة بيرسيفرانس الفضائية التابعة لـ"ناسا" على كوكب المريخ الأحمر






28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
01:51 AM
اخر تعديل
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
03:18 AM

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
1,678

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن بركان إيطاليا الثائر إلى شلالات نياجرا المتجمدة تجدون أبرز وأغرب وأطرف الصور.


1- مباراة هوكي جليد على ضفاف بحيرة تاهو في منطقة سييرا بولاية نيفادا في الولايات المتحدة



2- انعكاس ضوء الشمس على شلال النار في متنزه يوسمايت الوطني بكاليفورنيا



3- لانش إنقاذ يبحر في أحد الأحياء الغارقة بسبب الفيضانات في إندونيسيا



4- بركان جبل إتنا الأكثر نشاطًا في أوروبا ينثر حممه الملتهبة خلف الكنيسة الأم في زافيرانا إتنيا بإيطاليا



5- ثوران بركاني عنيف لبركان جبل إتنا في إيطاليا



6- مشهد لتجمد المنطقة المحيطة بشلالات نياجرا الشهيرة



7- خروف أسترالي تائه يحمل 35 كيلوجرامًا من الصوف قبل جزه



8- مركبة بيرسيفرانس الفضائية التابعة لـ"ناسا" على كوكب المريخ الأحمر






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