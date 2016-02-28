الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن بركان إيطاليا الثائر إلى شلالات نياجرا المتجمدة تجدون أبرز وأغرب وأطرف الصور.





1- مباراة هوكي جليد على ضفاف بحيرة تاهو في منطقة سييرا بولاية نيفادا في الولايات المتحدة







2- انعكاس ضوء الشمس على شلال النار في متنزه يوسمايت الوطني بكاليفورنيا







3- لانش إنقاذ يبحر في أحد الأحياء الغارقة بسبب الفيضانات في إندونيسيا







4- بركان جبل إتنا الأكثر نشاطًا في أوروبا ينثر حممه الملتهبة خلف الكنيسة الأم في زافيرانا إتنيا بإيطاليا







5- ثوران بركاني عنيف لبركان جبل إتنا في إيطاليا







6- مشهد لتجمد المنطقة المحيطة بشلالات نياجرا الشهيرة







7- خروف أسترالي تائه يحمل 35 كيلوجرامًا من الصوف قبل جزه







8- مركبة بيرسيفرانس الفضائية التابعة لـ"ناسا" على كوكب المريخ الأحمر













