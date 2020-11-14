المهرة "ضوابط" تفوز في سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

تعود للمالكة السعودية ماريا بنت صالح بن فهد المبارك

سجلت المرأة السعودية أولى انتصاراتها في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية أمس ضِمن الحفل الـ27 لنادي سباقات الخيل لهذا الموسم، بعد أن انتزعت المُهرة "ضوابط" للمالكة السعودية ماريا بنت صالح بن فهد المبارك المركز الأول في سباق الشوط الثاني المخصص لأفراس الإنتاج المبتدئة لمسافة 1600 متر بزمن "دقيقة و41 ثانية و81 جزءًا من الثانية"، وأشرف على تدريبها غيث الغيث، بقيادة الخيال ريان الطويرش.

وحصدت "أم الحلق" جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط السابع المخصص لخيل الإنتاج أفراس من عمر ثلاث سنوات فأكثر بمسافة 1400 متر بزمن "دقيقة و27 ثانية و3 أجزاء من الثانية"، لمالكها إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي، وتدريب خالد العضياني، وقيادة الخيال "جبرتو راموس".

يذكر أن مجموع جوائز نادي سباقات الخيل للحفلين الـ27، والـ28 على التوالي بلغت مليوناً و950 ألف ريال موزعة على 21 شوطاً، على مدى يومي الجمعة والسبت.