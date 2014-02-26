صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقات في عددٍ من الأحياء بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-26 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 12:17 AM

القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقات في عددٍ من الأحياء بالرياض تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.