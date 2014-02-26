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القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقات في عددٍ من الأحياء بالرياض

تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقات في عددٍ من الأحياء بالرياض
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
12:17 AM

القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقات في عددٍ من الأحياء بالرياض

تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في عددٍ من أحياء مدينة الرياض، تمثلت في سرقة المركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح باستخدام لباس عسكري ومركباتٍ مسروقة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وملبوسات عسكرية وعدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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