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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير إسبانيا لدى المملكة

بحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة الباروا إيرانثو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير إسبانيا لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة الباروا إيرانثو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
02:46 PM

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير إسبانيا لدى المملكة

بحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة الباروا إيرانثو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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