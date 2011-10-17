"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير إسبانيا لدى المملكة

بحثا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة الباروا إيرانثو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.