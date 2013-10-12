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أكثر من مليونَيْ ريال مبيعات الصقور في أول أيام المعرض

وسط إقبال كبير شهدته مختلف أركانه.. ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري

حقَّق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية التي انطلقت أمس بتنظيم نادي الصقور أرقامًا قياسية في مبيعات الصقور، تجاوزت مليونَي ريال وسط إقبال كبير، شهدته مختلف أركان المعرض.

ويوفر المعرض فرصة لهواة الصقور للحصول على كل احتياجاتهم من مكان واحد، ومن خلال أرقى الشركات العالمية، إضافة إلى أنه يشكل فرصة ثمينة للمساهمة في المحافظة على تراث المنطقة العريق، ومكانتها، والتعريف بإنجازات وخطط الدولة في تحقيق التنمية وفق رؤية 2030، وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في كل المجالات.

وشهدت أقسام المعرض حضورًا كبيرًا لجميع أقسامه، واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة أمس حتى الساعة السادسة مساء أكثر من 30 ألف زائر؛ وهو ما أدى إلى توقُّف البيع، وإعادة جدولة المواعيد.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ٣٠ قسمًا، تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات، تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، وأمسيات ثقافية، ومزاد الصقور.

معرض الصقور والصيد السعودي نادي الصقور رؤية 2030 الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من مليونَيْ ريال مبيعات الصقور في أول أيام المعرض
سبق

حقَّق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية التي انطلقت أمس بتنظيم نادي الصقور أرقامًا قياسية في مبيعات الصقور، تجاوزت مليونَي ريال وسط إقبال كبير، شهدته مختلف أركان المعرض.

ويوفر المعرض فرصة لهواة الصقور للحصول على كل احتياجاتهم من مكان واحد، ومن خلال أرقى الشركات العالمية، إضافة إلى أنه يشكل فرصة ثمينة للمساهمة في المحافظة على تراث المنطقة العريق، ومكانتها، والتعريف بإنجازات وخطط الدولة في تحقيق التنمية وفق رؤية 2030، وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في كل المجالات.

وشهدت أقسام المعرض حضورًا كبيرًا لجميع أقسامه، واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة أمس حتى الساعة السادسة مساء أكثر من 30 ألف زائر؛ وهو ما أدى إلى توقُّف البيع، وإعادة جدولة المواعيد.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ٣٠ قسمًا، تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات، تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، وأمسيات ثقافية، ومزاد الصقور.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:45 AM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
02:29 AM

أكثر من مليونَيْ ريال مبيعات الصقور في أول أيام المعرض

وسط إقبال كبير شهدته مختلف أركانه.. ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري

A A A
خلود غنام - الرياض
8
4,328

حقَّق معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية التي انطلقت أمس بتنظيم نادي الصقور أرقامًا قياسية في مبيعات الصقور، تجاوزت مليونَي ريال وسط إقبال كبير، شهدته مختلف أركان المعرض.

ويوفر المعرض فرصة لهواة الصقور للحصول على كل احتياجاتهم من مكان واحد، ومن خلال أرقى الشركات العالمية، إضافة إلى أنه يشكل فرصة ثمينة للمساهمة في المحافظة على تراث المنطقة العريق، ومكانتها، والتعريف بإنجازات وخطط الدولة في تحقيق التنمية وفق رؤية 2030، وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في كل المجالات.

وشهدت أقسام المعرض حضورًا كبيرًا لجميع أقسامه، واتجهت أغلبيتهم لقسم الأسلحة الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة أمس حتى الساعة السادسة مساء أكثر من 30 ألف زائر؛ وهو ما أدى إلى توقُّف البيع، وإعادة جدولة المواعيد.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ٣٠ قسمًا، تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات، تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، وأمسيات ثقافية، ومزاد الصقور.

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53.8 مليار

31 يوليو
34,936
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,685
200 مليون

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26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

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