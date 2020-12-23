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معلمون يشتكون من صعوبات تقنية خلال محاولتهم التسجيل للرخصة المهنية

"تقويم التعليم": أعداد المتقدمين للاختبارات تجاوزت 35 ألفًا والتسجيل لا يزال مستمرًّا

اشتكى معلمون ومعلمات وجود صعوبات ومشاكل تقنية خلال محاولتهم التسجيل للحصول على الرخصة المهنية.

وفي التفاصيل اشتكت معلمة رياض الأطفال نورة حمد، بأنها واجهت -كغيرها من المعلمين- صعوبات في الحصول على الرخصة.

وقالت لقناة "العربية": "منذ 3 أيام كلما أحاول الدخول إلى اختبار المعلمين تظهر لي رسالة بأن مؤهلاتك لا تتناسب مع الاختبارات، وخدمة العملاء لا يردون على اتصالاتنا".

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية الدكتور محمد الدريس، أن جلب البيانات الضخمة يتطلب أن تكون بوابة النفاذ الوطني ونظام وزارة التعليم وأنظمة المركز الوطني للقياس في أحسن حالاتها التقنية؛ وبالتالي إجراء عملية مفاضلة آلية وإخراج الرخصة المناسبة لها.

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن أعداد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية تجاوزت 35 ألف متقدم؛ مبينة أن التسجيل لا يزال مستمرًّا.

وأوضحت الهيئة أنها رفعت مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم؛ ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ لـ4 أنواع من الرخص: رخصة معلم للدبلوم، ومعلم ممارس لجميع المؤهلات، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

ويخضع نوع الرخصة لحالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة لاحتساب المستوى المناسب وفق ضوابط منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة؛ إذ ساعد النظام على تطبيق معادلات المنح وتجهيزها لإصدار الرخصة للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الترخيص.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية والربط مع قاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام؛ إذ يمكن للمعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27/ 12/ 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28/ 12/ 2020م إلى 7/ 1/ 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28/ 12/ 2020م إلى 28/ 2/ 2021م.

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معلمون يشتكون من صعوبات تقنية خلال محاولتهم التسجيل للرخصة المهنية
سبق

اشتكى معلمون ومعلمات وجود صعوبات ومشاكل تقنية خلال محاولتهم التسجيل للحصول على الرخصة المهنية.

وفي التفاصيل اشتكت معلمة رياض الأطفال نورة حمد، بأنها واجهت -كغيرها من المعلمين- صعوبات في الحصول على الرخصة.

وقالت لقناة "العربية": "منذ 3 أيام كلما أحاول الدخول إلى اختبار المعلمين تظهر لي رسالة بأن مؤهلاتك لا تتناسب مع الاختبارات، وخدمة العملاء لا يردون على اتصالاتنا".

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية الدكتور محمد الدريس، أن جلب البيانات الضخمة يتطلب أن تكون بوابة النفاذ الوطني ونظام وزارة التعليم وأنظمة المركز الوطني للقياس في أحسن حالاتها التقنية؛ وبالتالي إجراء عملية مفاضلة آلية وإخراج الرخصة المناسبة لها.

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن أعداد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية تجاوزت 35 ألف متقدم؛ مبينة أن التسجيل لا يزال مستمرًّا.

وأوضحت الهيئة أنها رفعت مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم؛ ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ لـ4 أنواع من الرخص: رخصة معلم للدبلوم، ومعلم ممارس لجميع المؤهلات، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

ويخضع نوع الرخصة لحالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة لاحتساب المستوى المناسب وفق ضوابط منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة؛ إذ ساعد النظام على تطبيق معادلات المنح وتجهيزها لإصدار الرخصة للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الترخيص.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية والربط مع قاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام؛ إذ يمكن للمعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27/ 12/ 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28/ 12/ 2020م إلى 7/ 1/ 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28/ 12/ 2020م إلى 28/ 2/ 2021م.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
02:02 PM

معلمون يشتكون من صعوبات تقنية خلال محاولتهم التسجيل للرخصة المهنية

"تقويم التعليم": أعداد المتقدمين للاختبارات تجاوزت 35 ألفًا والتسجيل لا يزال مستمرًّا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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اشتكى معلمون ومعلمات وجود صعوبات ومشاكل تقنية خلال محاولتهم التسجيل للحصول على الرخصة المهنية.

وفي التفاصيل اشتكت معلمة رياض الأطفال نورة حمد، بأنها واجهت -كغيرها من المعلمين- صعوبات في الحصول على الرخصة.

وقالت لقناة "العربية": "منذ 3 أيام كلما أحاول الدخول إلى اختبار المعلمين تظهر لي رسالة بأن مؤهلاتك لا تتناسب مع الاختبارات، وخدمة العملاء لا يردون على اتصالاتنا".

وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية الدكتور محمد الدريس، أن جلب البيانات الضخمة يتطلب أن تكون بوابة النفاذ الوطني ونظام وزارة التعليم وأنظمة المركز الوطني للقياس في أحسن حالاتها التقنية؛ وبالتالي إجراء عملية مفاضلة آلية وإخراج الرخصة المناسبة لها.

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن أعداد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية تجاوزت 35 ألف متقدم؛ مبينة أن التسجيل لا يزال مستمرًّا.

وأوضحت الهيئة أنها رفعت مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم؛ ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ لـ4 أنواع من الرخص: رخصة معلم للدبلوم، ومعلم ممارس لجميع المؤهلات، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

ويخضع نوع الرخصة لحالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة لاحتساب المستوى المناسب وفق ضوابط منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة؛ إذ ساعد النظام على تطبيق معادلات المنح وتجهيزها لإصدار الرخصة للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الترخيص.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية والربط مع قاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية.

يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام؛ إذ يمكن للمعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27/ 12/ 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28/ 12/ 2020م إلى 7/ 1/ 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28/ 12/ 2020م إلى 28/ 2/ 2021م.

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