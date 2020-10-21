النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة: مرضى السرطان في خطر بسبب كورونا

قالت: السعال هو أحد الأعراض الرئيسة لكلا المرضين

كشف تقرير جديد أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص مصابين بسرطان الرئة تُوفي منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 75 في المئة من مرضى سرطان الرئة في المملكة المتحدة لم يتمكنوا من زيارة الطبيب خلال فترة "الإغلاق" التي فرضت للحد من تفشي "كوفيد-19".

وأوضح المصدر أن هذا الأمر انعكس سلباً على مسار علاج هؤلاء المرضى، الأمر الذي أدى إلى نهاية حياة بعضهم.

وقالت الدراسة، التي أجراها تحالف سرطان الرئة في بريطانيا، إن التأخر في التشخيص والعلاج والفحوصات في أثناء فترة الإغلاق قد يؤدي إلى 1372 حالة وفاة "يمكن تجنبها" خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما ذكرت الدراسة أن بعض الوفيات "كانت ربما مصابة بسرطان الرئة، لكن تشابه الأعراض مع كورونا، جعل هؤلاء المرضى يتلقون علاج كورونا ويضيعون فرصة تشخيص إصابتهم المبكرة بالسرطان".

يُشار إلى أن السعال هو أحد الأعراض الرئيسة لكلا المرضين.

وحذّر التقرير من أن "تداعيات جائحة كورونا من المرجح أن تنعكس على معدلات الحياة خلال السنوات المقبلة".

ويعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات فتكاً في المملكة المتحدة، حيث يقتل أكثر من 35 ألف شخص كل عام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة: مرضى السرطان في خطر بسبب كورونا
سبق

كشف تقرير جديد أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص مصابين بسرطان الرئة تُوفي منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 75 في المئة من مرضى سرطان الرئة في المملكة المتحدة لم يتمكنوا من زيارة الطبيب خلال فترة "الإغلاق" التي فرضت للحد من تفشي "كوفيد-19".

وأوضح المصدر أن هذا الأمر انعكس سلباً على مسار علاج هؤلاء المرضى، الأمر الذي أدى إلى نهاية حياة بعضهم.

وقالت الدراسة، التي أجراها تحالف سرطان الرئة في بريطانيا، إن التأخر في التشخيص والعلاج والفحوصات في أثناء فترة الإغلاق قد يؤدي إلى 1372 حالة وفاة "يمكن تجنبها" خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما ذكرت الدراسة أن بعض الوفيات "كانت ربما مصابة بسرطان الرئة، لكن تشابه الأعراض مع كورونا، جعل هؤلاء المرضى يتلقون علاج كورونا ويضيعون فرصة تشخيص إصابتهم المبكرة بالسرطان".

يُشار إلى أن السعال هو أحد الأعراض الرئيسة لكلا المرضين.

وحذّر التقرير من أن "تداعيات جائحة كورونا من المرجح أن تنعكس على معدلات الحياة خلال السنوات المقبلة".

ويعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات فتكاً في المملكة المتحدة، حيث يقتل أكثر من 35 ألف شخص كل عام.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:33 AM

دراسة: مرضى السرطان في خطر بسبب كورونا

قالت: السعال هو أحد الأعراض الرئيسة لكلا المرضين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,245

كشف تقرير جديد أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص مصابين بسرطان الرئة تُوفي منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 75 في المئة من مرضى سرطان الرئة في المملكة المتحدة لم يتمكنوا من زيارة الطبيب خلال فترة "الإغلاق" التي فرضت للحد من تفشي "كوفيد-19".

وأوضح المصدر أن هذا الأمر انعكس سلباً على مسار علاج هؤلاء المرضى، الأمر الذي أدى إلى نهاية حياة بعضهم.

وقالت الدراسة، التي أجراها تحالف سرطان الرئة في بريطانيا، إن التأخر في التشخيص والعلاج والفحوصات في أثناء فترة الإغلاق قد يؤدي إلى 1372 حالة وفاة "يمكن تجنبها" خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما ذكرت الدراسة أن بعض الوفيات "كانت ربما مصابة بسرطان الرئة، لكن تشابه الأعراض مع كورونا، جعل هؤلاء المرضى يتلقون علاج كورونا ويضيعون فرصة تشخيص إصابتهم المبكرة بالسرطان".

يُشار إلى أن السعال هو أحد الأعراض الرئيسة لكلا المرضين.

وحذّر التقرير من أن "تداعيات جائحة كورونا من المرجح أن تنعكس على معدلات الحياة خلال السنوات المقبلة".

ويعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات فتكاً في المملكة المتحدة، حيث يقتل أكثر من 35 ألف شخص كل عام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,101
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,591
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة