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"هدف": برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يستهدف السعوديين داخل المملكة

أكد أن المنشأة تستفيد بتحمل الصندوق لنسبة من أجور المواطنين داخله

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، كما أن البرنامج يستهدف عقد برامج تدريبية موجهة للكوادر الوطنية داخل المملكة.

وأكد هدف أن المنشأة تستفيد بانضمامها للبرنامج، بتحمل الصندوق لنسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنظمين عن طريق البرنامج؛ حيث حدد الصندوق اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع دعم البرنامج في الحساب البنكي للمنشآت.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج؛ يوجه 70% من الدعم للتوظيف، و30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأتاح "هدف" للمنشآت، أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب برامج دعم التوظيف من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة.. وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يستهدف السعوديين داخل المملكة
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، كما أن البرنامج يستهدف عقد برامج تدريبية موجهة للكوادر الوطنية داخل المملكة.

وأكد هدف أن المنشأة تستفيد بانضمامها للبرنامج، بتحمل الصندوق لنسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنظمين عن طريق البرنامج؛ حيث حدد الصندوق اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع دعم البرنامج في الحساب البنكي للمنشآت.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج؛ يوجه 70% من الدعم للتوظيف، و30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأتاح "هدف" للمنشآت، أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب برامج دعم التوظيف من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة.. وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
08:24 AM

"هدف": برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يستهدف السعوديين داخل المملكة

أكد أن المنشأة تستفيد بتحمل الصندوق لنسبة من أجور المواطنين داخله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، أن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ يدعم توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين والسعوديات في أغلب مهن سوق العمل، كما أن البرنامج يستهدف عقد برامج تدريبية موجهة للكوادر الوطنية داخل المملكة.

وأكد هدف أن المنشأة تستفيد بانضمامها للبرنامج، بتحمل الصندوق لنسبة من أجور السعوديين والسعوديات المنظمين عن طريق البرنامج؛ حيث حدد الصندوق اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع دعم البرنامج في الحساب البنكي للمنشآت.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج؛ يوجه 70% من الدعم للتوظيف، و30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأتاح "هدف" للمنشآت، أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب برامج دعم التوظيف من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة.. وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

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