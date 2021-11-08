"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

"العثيمين": ستكون تتويجًا للجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لطلب المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفظه الله.

وقال "العثيمين": "إن استضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي ستكون تتويجًا للجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستعراضًا حيًا لمنتجاتها ومخرجاتها"، مشيرا إلى أن المملكة لديها من الإمكانات والقدرات، وهو ما يجعلها تستضيف نسخة مميزة وتاريخية لهذا المحفل العالمي، بوصفها وجهة عالمية وأرضاً لتلاقي الثقافات والحضارات.

وأكد أن المملكة استطاعت في الفترة القريبة الماضية أن تكون قبلة للعالم، ونجحت في استضافة العديد من القمم والأحداث العالمية حضوريًا وافتراضيًا.

وأوضح أن استضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي ستكون فرصة للعالم للاستفادة من تجربتها المتمثلة في النقلات النوعية على مستوى جميع القطاعات، والاطلاع عن قرب على مملكة المستقبل التي جاءت نتيجة الخطط الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد ورؤيته الصائبة للمستقبل.

وشدد على أن هذا الحدث يجسد ريادة ومكانة المملكة بين الأمم بوصفها بلد المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، وواجهةً استثمارية واقتصادية، ومن الدول المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات.

وأشار "العثيمين" إلى أن "الإنسان السعودي لديه الكثير ليقدمه في هذا المحفل الدولي في مجالات التقنية والتعاون الدولي في النواحي الاقتصادية والتجارية والفنون والثقافة والعلوم، في ظل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".