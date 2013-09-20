النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الطائف" يُطلق الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"

تحت شعار "مدارسنا خضراء"

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وبحضور أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"، تحت شعار "مدارسنا خضراء".

وينفذ المبادرة إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات "قسم النشاط الاجتماعي"، بمدارس الأندلس الأهلية والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني 91، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنين"، ومدير إدارة النشاط الطلابي "بنين"، وعدد من مديري الإدارات.

وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية، ورؤية ولي العهد في قيادة الحقبة الخضراء القادمة. وتهدف إلى غرس العديد من الشتلات الزراعية في محيط المدارس.

وأكد "اللهيبي" أهمية المبادرات وتفاعل الجهات الحكومية والأهلية مع المناسبات الوطنية، والتي تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين بتاريخ المملكة من تطور ونقلات نوعية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر.

وأشاد بجهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات للاستعداد الجيد لتنفيذ المبادرة.

كما قدّم شكره وتقديره للجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية ومدارس الأندلس الأهلية على دعم هذه المبادرة، والتي تأتي متزامنة مع اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، قد أكملت كل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار"، بكل المدارس والروضات بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها إدارياً، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الطائف" يُطلق الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"
سبق

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وبحضور أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"، تحت شعار "مدارسنا خضراء".

وينفذ المبادرة إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات "قسم النشاط الاجتماعي"، بمدارس الأندلس الأهلية والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني 91، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنين"، ومدير إدارة النشاط الطلابي "بنين"، وعدد من مديري الإدارات.

وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية، ورؤية ولي العهد في قيادة الحقبة الخضراء القادمة. وتهدف إلى غرس العديد من الشتلات الزراعية في محيط المدارس.

وأكد "اللهيبي" أهمية المبادرات وتفاعل الجهات الحكومية والأهلية مع المناسبات الوطنية، والتي تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين بتاريخ المملكة من تطور ونقلات نوعية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر.

وأشاد بجهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات للاستعداد الجيد لتنفيذ المبادرة.

كما قدّم شكره وتقديره للجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية ومدارس الأندلس الأهلية على دعم هذه المبادرة، والتي تأتي متزامنة مع اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، قد أكملت كل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار"، بكل المدارس والروضات بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها إدارياً، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
06:30 PM

"تعليم الطائف" يُطلق الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"

تحت شعار "مدارسنا خضراء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
3
1,639

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وبحضور أمين المحافظة الدكتور أحمد القثامي، الركن التعريفي لمبادرة "توحيد ووحدة"، تحت شعار "مدارسنا خضراء".

وينفذ المبادرة إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات "قسم النشاط الاجتماعي"، بمدارس الأندلس الأهلية والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني 91، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنين"، ومدير إدارة النشاط الطلابي "بنين"، وعدد من مديري الإدارات.

وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية، ورؤية ولي العهد في قيادة الحقبة الخضراء القادمة. وتهدف إلى غرس العديد من الشتلات الزراعية في محيط المدارس.

وأكد "اللهيبي" أهمية المبادرات وتفاعل الجهات الحكومية والأهلية مع المناسبات الوطنية، والتي تسهم في تعريف المواطنين والمقيمين بتاريخ المملكة من تطور ونقلات نوعية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر.

وأشاد بجهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات للاستعداد الجيد لتنفيذ المبادرة.

كما قدّم شكره وتقديره للجنة التنمية الاجتماعية بالقيم ومؤسسة العنود الخيرية ومدارس الأندلس الأهلية على دعم هذه المبادرة، والتي تأتي متزامنة مع اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، قد أكملت كل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار"، بكل المدارس والروضات بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها إدارياً، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن وترسيخ هذه القيم داخل المجتمع التعليمي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة